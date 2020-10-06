Мода 2020: какие брючные костюмы подойдут полным женщинам. Фото

Некоторые женщины совершают ошибку, считая, что полноту нужно скрывать за бесформенными балахонами. Но такой выбор только усугубляет проблему.

О том, как выбрать пышным дамам идеальный брючный костюм на осень 2020 года, расскажет OBOZREVATEL.

Костюм с баской

Особенность костюма с баской в том, что она делает талию женщины тоньше, благодаря своей конструкции. Баска соединяет воедино юбку (или брюки) и жакет, делает образ элегантным и романтичным. Такую модель стоит выбирать в полуприталенном варианте. На руку пышным дамам сыграют также актуальные в 2020 году монохромные образы.

Кроме того, недостатки фигуры помогут скрыть модели с вертикальными линиями, узорами и полосками.

Платье-костюм

Зачастую комплекты для пышных дам имеют форму приталенного платья-футляра и изысканного жакета. Данная модель поможет скрыть полные руки и живот, при этом сформирует талию. Также женщинам с типом фигуры "яблоко" лучше всего выбирать платье с длиной выше колена – этот "трюк" сделает ноги более стройными.

Что касается цвета, что актуальными в 2020 году будут платья-костюмы базовых оттенков.

Классическая модель костюма

Для повседневной носки полным женщинам стоит выбрать костюм, состоящий из брюк и пиджака. Это наиболее универсальная и комфортная модель, она подойдет для любого типа фигуры.

Брюки могут быть широкими или прямыми. Последний вариант подойдет обладательницам стройных ножек. Что касается пиджака, то лучше всего пышным дамам выбирать полуприталенную модель, после чего следует подчеркнуть талию при помощи стильного ремня.

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