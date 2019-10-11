Мода 2019: названы главные тренды осени

Чтобы ваши образы этой осенью не получили репутацию антитрендовых, обратите внимание на вещи и аксессуары, актуальные сейчас.
OBOZREVATEL собрал подборку самых модных решений на осенний сезон 2019.
Кейпы
Пальто-накидка кейп — один из горячих трендов текущего сезона. Вы можете выбрать вариант по душе: с застежкой-пуговицей возле горла, на молнии, с капюшоном, прорезом для рук или без. Отметим, что кейпы отлично смотрятся в деловых и романтичных луках, придавая женственности и элегантности внешнему виду.
Фото: differed.ru
Фото: fashion-woman.com
Фото: fashion-woman.com
Кожаные брюки
Кожаные брюки для женщин в осеннем сезоне стали одним из обязательных элементов модного гардероба. Отметим, что они популярны в черном, бежевом и бордовом цвете. Также в особом почете — завышенная линия талии.
Фото: vogue.ua
Фото: vogue.ua
Фото: vogue.ua
Казаки
Особенно популярной сейчас также является обувь казаки. Ее можно надевать с джинсами, платьями оверсайз, пальто и рубашками.
Фото: vogue.ru
Фото: lady.tochka.net
Фото: cosmo.ru
Ремень на талии
Акцент на талии — самый очевидный тренд осени-2019. Подпоясывайте широкими ремнями пиджаки, плащи и даже пальто.
Фото: beauty.ua
Фото: beauty.ua
Фото: beauty.ua
Сумка на поясе
Тенденции модных сумок осени во многом повторяют весенне-летние тренды. Вот и поясные сумочки по-прежнему актуальны. Отметим, что они подойдут под любой образ.
Фото из Instagram
Фото из Instagram
Фото: women-tusovka.ru
Ранее OBOZREVATEL предложил подборку трендовых платьев на осень 2019 года.
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