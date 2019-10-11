Мода 2019: названы главные тренды осени

Чтобы ваши образы этой осенью не получили репутацию антитрендовых, обратите внимание на вещи и аксессуары, актуальные сейчас.

OBOZREVATEL собрал подборку самых модных решений на осенний сезон 2019.

Кейпы

Пальто-накидка кейп — один из горячих трендов текущего сезона. Вы можете выбрать вариант по душе: с застежкой-пуговицей возле горла, на молнии, с капюшоном, прорезом для рук или без. Отметим, что кейпы отлично смотрятся в деловых и романтичных луках, придавая женственности и элегантности внешнему виду.

Фото: differed.ru

Фото: fashion-woman.com

Фото: fashion-woman.com

Кожаные брюки

Кожаные брюки для женщин в осеннем сезоне стали одним из обязательных элементов модного гардероба. Отметим, что они популярны в черном, бежевом и бордовом цвете. Также в особом почете — завышенная линия талии.

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Казаки

Особенно популярной сейчас также является обувь казаки. Ее можно надевать с джинсами, платьями оверсайз, пальто и рубашками.

Фото: vogue.ru

Фото: lady.tochka.net

Фото: cosmo.ru

Ремень на талии

Акцент на талии — самый очевидный тренд осени-2019. Подпоясывайте широкими ремнями пиджаки, плащи и даже пальто.

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Сумка на поясе

Тенденции модных сумок осени во многом повторяют весенне-летние тренды. Вот и поясные сумочки по-прежнему актуальны. Отметим, что они подойдут под любой образ.

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото: women-tusovka.ru

Ранее OBOZREVATEL предложил подборку трендовых платьев на осень 2019 года.

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