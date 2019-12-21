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21 декабря • обновлено в 10:57
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Мода 2000-х: 5 культовых трендов, которые сейчас кажутся смешными

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Многое из того, что мы носили 15 лет назад и что казалось нам модным и красивым, сегодня выглядит нелепым и смешным.

Так, мода 2000-х запомнилась нам откровенными нарядами и так называемым "гламуром". OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые культовые тренды, которые на то время считались шиком, а в 2020-м могут вызвать только смех и недоумение.

1. Бриджи

Мода 2000-х: 5 культовых трендов, которые сейчас кажутся смешными

keywordbasket.com

Бриджи – один из самых запомнившихся трендов 2000-х, хотя никак не скажешь, что этот предмет одежды украшает фигуру. Скорее наоборот, бриджи визуально укорачивают ноги и добавляют килограммов, даже если в них одета стройная девушка.

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2. Короткие топы

Мода 2000-х: 5 культовых трендов, которые сейчас кажутся смешными

SNCMedia.ru

Еще один, в дополнение к бриджам, атрибут моды 2000-х – короткие топы. В них красовались на сцене поп-звезды "нулевых", демонстрируя стройные подтянутые животы. Обычные же девушки повально вторили своим кумирам, не обращая внимания на то, что такая одежда может быть им совсем не по фигуре.

3. Торчащие стринги

Мода 2000-х: 5 культовых трендов, которые сейчас кажутся смешными

Pinterest

Самые смелые девушки в 2000-х гордо выставляли напоказ над джинсами свои стринги, а несмелые втайне им завидовали. Особенно отчаянные модницы хвастали моделями с цепями, камнями и стразами.

4. Мода на "порношик"

Мода 2000-х: 5 культовых трендов, которые сейчас кажутся смешными

Pinterest

Этот стиль в моде 2000-х не зря получил название порношик. Если вспомнить одежду того времени, гламур, стразы и оголенные пупки были на пике популярности. Мы с удовольствием носили все это, даже не задумываясь над тем, что все это выглядит нелепо и просто вульгарно.

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5. Розовые велюровые костюмы

Мода 2000-х: 5 культовых трендов, которые сейчас кажутся смешными

Elle

Розовый плюшевый костюм у многих ассоциируется с законодательницей моды 2000-х Пэрис Хилтон. А простые девушки с радостью носили такие костюмы повсюду, где только могли: в институт, на дискотеку, на свидание и на прогулку.

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Автор
Алина Мельник
Теги
Мода Стиль Красота
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