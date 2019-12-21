Мода 2000-х: 5 культовых трендов, которые сейчас кажутся смешными

Многое из того, что мы носили 15 лет назад и что казалось нам модным и красивым, сегодня выглядит нелепым и смешным.

Так, мода 2000-х запомнилась нам откровенными нарядами и так называемым "гламуром". OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые культовые тренды, которые на то время считались шиком, а в 2020-м могут вызвать только смех и недоумение.

1. Бриджи

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Бриджи – один из самых запомнившихся трендов 2000-х, хотя никак не скажешь, что этот предмет одежды украшает фигуру. Скорее наоборот, бриджи визуально укорачивают ноги и добавляют килограммов, даже если в них одета стройная девушка.

2. Короткие топы

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Еще один, в дополнение к бриджам, атрибут моды 2000-х – короткие топы. В них красовались на сцене поп-звезды "нулевых", демонстрируя стройные подтянутые животы. Обычные же девушки повально вторили своим кумирам, не обращая внимания на то, что такая одежда может быть им совсем не по фигуре.

3. Торчащие стринги

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Самые смелые девушки в 2000-х гордо выставляли напоказ над джинсами свои стринги, а несмелые втайне им завидовали. Особенно отчаянные модницы хвастали моделями с цепями, камнями и стразами.

4. Мода на "порношик"

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Этот стиль в моде 2000-х не зря получил название порношик. Если вспомнить одежду того времени, гламур, стразы и оголенные пупки были на пике популярности. Мы с удовольствием носили все это, даже не задумываясь над тем, что все это выглядит нелепо и просто вульгарно.

5. Розовые велюровые костюмы

Elle

Розовый плюшевый костюм у многих ассоциируется с законодательницей моды 2000-х Пэрис Хилтон. А простые девушки с радостью носили такие костюмы повсюду, где только могли: в институт, на дискотеку, на свидание и на прогулку.

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