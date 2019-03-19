"Мне пришлось снять белье": Бекхэм рассказала о конфузе во время показа собственной коллекции

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм призналась, что сняла белье и отдала его одной из моделей во время шоу собственного одноименного бренда на Неделе моды в Лондоне.

Так, дизайнер представила коллекцию осень-зима 2019 на показе в галерее Tate Britain. Об инциденте она рассказала на своем YouTube-канале (видео смотрите ниже).

"Коллекция имела огромный успех, и я старалась сделать все, чтобы показ прошел идеально. В какой-то момент у одной из девушек возникли проблемы с бельем, и мне буквально пришлось отдать свой бюстгальтер", — поделилась Виктория.

Виктория Бекхэм Фото: instagram/victoriabeckham

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Отметим, что Бекхэм запустила собственный модный бренд в сентябре 2008 года. В ноябре 2011 года марка Victoria Beckham была признана брендом года на премии British Fashion Awards. Помимо основной коллекции, компания выпускает линию джинсовой одежды, аксессуары и парфюм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный дизайнер, певица, а также супруга знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма, Виктория Бекхэм стала главной героиней австралийского глянцевого журнала Vogue. В новой фотосессии звезда примеряла сразу несколько стильных и сексуальных образов

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