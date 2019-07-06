Мини-бикини и леопардовый принт: звездные купальники лета-2019

Лето-2019 в самом разгаре, ленты соцсетей пестрят яркими фото с отдыха. Модницам известно, что залог удачных пляжных снимков в идеально подобранном купальнике. Помочь с его выбором могут знаменитости, которые любят следовать мировым трендам.

OBOZREVATEL собрал яркие снимки с отдыха украинских и зарубежных звезд, которые помогут определиться с выбором пляжного наряда.

Стоит отметить, что главными трендами купальников лета-2019 стали минимализм и спортивный стиль. Также в моде однотонные как сплошные, так раздельные купальники, анималистические принты и неоновые цвета. Вариации с верхом на одно плечо, со шнурками, завышенные плавки и мини-бикини и бразилианы также в тренде летом 2019.

Какие купальники в 2019 году выбирали знаменитости – фото:

Леся Никитюк

Настя Каменских

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Оля Полякова

Оля Полякова

Оля Полякова

Маша Ефросинина

Надя Дорофеева

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Эмили Ротарковски

Бритни Спирс

Дженифер Лопес

Ким Кардашьян

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