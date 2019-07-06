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Мини-бикини и леопардовый принт: звездные купальники лета-2019

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Лето-2019 в самом разгаре, ленты соцсетей пестрят яркими фото с отдыха. Модницам известно, что залог удачных пляжных снимков в идеально подобранном купальнике. Помочь с его выбором могут знаменитости, которые любят следовать мировым трендам.

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OBOZREVATEL собрал яркие снимки с отдыха украинских и зарубежных звезд, которые помогут определиться с выбором пляжного наряда.

Стоит отметить, что главными трендами купальников лета-2019 стали минимализм и спортивный стиль. Также в моде однотонные как сплошные, так раздельные купальники, анималистические принты и неоновые цвета. Вариации с верхом на одно плечо, со шнурками, завышенные плавки и мини-бикини и бразилианы также в тренде летом 2019.

Какие купальники в 2019 году выбирали знаменитости – фото:

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Настя Каменских

Настя Каменских

Мини-бикини и леопардовый принт: звездные купальники лета-2019
Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Оля Полякова

Оля Полякова

Оля Полякова

Оля Полякова

Оля Полякова

Оля Полякова

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Эмили Ротарковски

Эмили Ротарковски

Бритни Спирс

Бритни Спирс

Дженифер Лопес

Дженифер Лопес

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Ранее OBOZREVATEL собрал лучшие варианты актуального педикюра на лето-2019.

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