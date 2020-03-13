Миддлтон неожиданно "победила" Маркл: что произошло

Герцогиня Кембриджская Кэтрин стала самой стильной женщиной королевской семьи и одержала очередную "победу" над герцогиней Сассекской Меган.

Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование платформы LovetheSales.com.

cosmo.ru

Интерес к одежде как у Кейт Миддлтон в интернет-магазинах возрос на 40% за последний год по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. В то же время спрос на вещи как у Меган Маркл упал до 31% после ее отказа от королевских привилегий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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