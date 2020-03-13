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13 марта • обновлено в 14:55
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Миддлтон неожиданно "победила" Маркл: что произошло

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Герцогиня Кембриджская Кэтрин стала самой стильной женщиной королевской семьи и одержала очередную "победу" над герцогиней Сассекской Меган.

Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование платформы LovetheSales.com.

Миддлтон неожиданно "победила" Маркл: что произошло

cosmo.ru

Интерес к одежде как у Кейт Миддлтон в интернет-магазинах возрос на 40% за последний год по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. В то же время спрос на вещи как у Меган Маркл упал до 31% после ее отказа от королевских привилегий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
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