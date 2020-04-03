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3 апреля • обновлено в 04:42
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Использовали иглы, лезвия, зеленку: как делали маникюр в СССР

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В советские времена возможности мастеров маникюра были далеко не такими, как сейчас.

Качество отечественных лаков в СССР оставляло желать лучшего, а раздобыть импортный было довольно сложно. Как делали маникюр в СССР, какие рисунки на ногтях были в моде в то время, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Как делали маникюр в СССР

Как делали маникюр в СССР

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Как делали маникюр в СССР

В 70-80-х годах в СССР существовал один вид маникюра – обрезной, поэтому каждая женщина, вооружившись необходимыми инструментами, могла сама навести красоту. Причем прибегали иногда и к необычным методам, к примеру, обрезая кутикулу острым советским лезвием.

Ножницы и пилочки для маникюра продавались в галантерейных магазинах, а набор для маникюра был популярным в качестве подарка для взрослой девушки.

Кроме того, при парикмахерских работали специальные маникюрно-педикюрные отделы с мастерами в белых халатах. Маникюр тогда стоил 35 копеек.

Маникюр в СССР делали мастера при парикмахерских

Маникюр в СССР делали мастера при парикмахерских

Pinterest

Клиентки опускали руки в специальные ванночки с мыльным раствором, и мастера делали им массаж рук с кремом "Велюр" или "Янтарь".

Лаки для ногтей в СССР

Что касалось лаков для ногтей в СССР, то цветовая гамма отечественных производителей оставляла желать лучшего: в основном это были розовые, бежевые и красные тона.

Часто мастерам приходилось самим смешивать лаки, чтобы получить новый цвет. Некоторые шли дальше и даже добавляли в лак для ногтей блестки, приготовленные из раскрошенных елочных игрушек или из обрывков мишуры.

Лаки для ногтей и жидкость для снятия лака в СССР

Лаки для ногтей и жидкость для снятия лака в СССР

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Маникюр в СССР

Маникюр в СССР

Pinterest

А еще ухищрялись добавлять в лак зеленку, чернила, пасту из шариковых ручек, масляные краски.

Причем качество советских лаков тоже было незавидным: они растекались и плохо держались на ногтях.

Альтернатива советским лакам

Когда в конце 70-х годов в СССР стали появляться импортные лаки, мастера маникюра покупали их за свои деньги и предлагали клиенткам более качественный материал за доплату.

Особой популярными были насыщенные цвета французской фирмы "Ланком" и лаки производства Польши, но раздобыть их было очень непросто.

В 80-90-х годах в моду вошли новые цвета и рисунки. Так, одним из трендов неожиданно стали кислотный и неон. У кого-то они вызвали недоумение, а кто-то с удовольствием красил ногти такими лаками на дискотеку.

Неон и кислотный маникюр стали одним из трендов СССР в 80-90-х

Неон и кислотный маникюр стали одним из трендов СССР в 80-90-х

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А красивые узоры на ногтях рисовали с помощью обычной иголки. Причем самым модным дизайном были разводы. Рисовать их было нетрудно, а выглядели они просто бесподобно.

Однако для того, чтобы рисунок на всех ногтях получился максимально одинаковым, необходима была большая тренировка.

Маникюр в СССР: модные разводы на ногтях рисовали обычной иголкой

Маникюр в СССР: модные разводы на ногтях рисовали обычной иголкой

Pinterest

Поэтому современные модницы могут только радоваться тому, что индустрия красоты в наше время вышла на совершенно другой уровень и нам не приходится прилагать столько усилий, чтобы выглядеть ухоженно и красиво.

Ранее OBOZREVATEL вспоминал, каким был макияж в СССР: лак "Прелесть", тушь "Ленинградская" и т.п.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Новости
Теги
История Стиль СССР Мода Красота
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