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10 октября • обновлено в 05:09
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Мерзкие и со щупальцами: новый тренд на сумки покорил мир

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Японский художник Аманодзяку Хесомагари запустил новый модный тренд на кожаные сумки в виде мерзких насекомых со щупальцами.

Как пишет Bored panda, задумкой автора была изначально реабилитация насекомых, которых люди часто боятся. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Мерзкие и со щупальцами: новый тренд на сумки покорил мир

amaheso.simdif.com

Все изделия выполнены из натуральной кожи. При это серия насекомых - не единственная у автора. Он также шьет сумки и в виде разных животных.

Мерзкие и со щупальцами: новый тренд на сумки покорил мир

amaheso.simdif.com

Мерзкие и со щупальцами: новый тренд на сумки покорил мир

amaheso.simdif.com

Мерзкие и со щупальцами: новый тренд на сумки покорил мир

amaheso.simdif.com

Мерзкие и со щупальцами: новый тренд на сумки покорил мир

amaheso.simdif.com

Мерзкие и со щупальцами: новый тренд на сумки покорил мир

amaheso.simdif.com

Мерзкие и со щупальцами: новый тренд на сумки покорил мир

amaheso.simdif.com

Мерзкие и со щупальцами: новый тренд на сумки покорил мир

amaheso.simdif.com

Мерзкие и со щупальцами: новый тренд на сумки покорил мир

amaheso.simdif.com

Мерзкие и со щупальцами: новый тренд на сумки покорил мир

amaheso.simdif.com

Мерзкие и со щупальцами: новый тренд на сумки покорил мир

amaheso.simdif.com

Мерзкие и со щупальцами: новый тренд на сумки покорил мир

amaheso.simdif.com

Мерзкие и со щупальцами: новый тренд на сумки покорил мир

amaheso.simdif.com

Мерзкие и со щупальцами: новый тренд на сумки покорил мир

amaheso.simdif.com

Мерзкие и со щупальцами: новый тренд на сумки покорил мир

amaheso.simdif.com

Мерзкие и со щупальцами: новый тренд на сумки покорил мир

amaheso.simdif.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в моду вошел новый и весьма нестандартный аксессуар – дырявые сумки, которые больше напоминают украшения в виде сыра, чем предмет первой необходимости.

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