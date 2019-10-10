Мерзкие и со щупальцами: новый тренд на сумки покорил мир

Японский художник Аманодзяку Хесомагари запустил новый модный тренд на кожаные сумки в виде мерзких насекомых со щупальцами.

Как пишет Bored panda, задумкой автора была изначально реабилитация насекомых, которых люди часто боятся. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

amaheso.simdif.com

Все изделия выполнены из натуральной кожи. При это серия насекомых - не единственная у автора. Он также шьет сумки и в виде разных животных.

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в моду вошел новый и весьма нестандартный аксессуар – дырявые сумки, которые больше напоминают украшения в виде сыра, чем предмет первой необходимости.

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