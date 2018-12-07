Меркель ушла с высокой должности: как одевается ''железный канцлер''

Канцлер Германии Ангела Меркель официально покинула пост лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС). Она занимала эту должность на протяжении 18 лет.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, как одевается и какой стиль в одежде предпочитает канцлер.

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Стиль Ангелы Меркель называется "power dressing" - стиль "сильных женщин" или "стиль, чтобы управлять". Канцлер Германии предпочитает брючные костюмы с однобортными, чуть удлиненным жакетами.

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Скромную и не привлекающую особого внимания одежду Меркель предпочитает еще с юности.

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Меркель практична и не стесняется выходить в свет в одежде, в которой уже появлялась на публике. Так, в 2012 году канцлер надела темно-синее платье, которое на ней видели в 2008 году. Кроме того, в ее гардеробе есть разноцветный кардиган, который она надевала трижды — в 1996, 2002 и 2009 году.

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Ангела Меркель всегда с легким макияжем: помада натурального оттенка, пудра, прозрачные тени и несколько штрихов туши. На важных приемах ее сопровождает визажист Петра Келлер. За прической следит личный парикмахер Удо Вальц.

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В 2008 году, во время открытия Оперы в Осло, канцлер Германии шокировала всех, когда появилась в смелом платье с очень внушительным декольте.