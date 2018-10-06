Мелания Трамп прилетела в Кению в прошлогоднем платье

Супруга президента США Мелания Трамп в рамках своего путешествия по Африке совершила официальный визит в Кению.

В аэропорту Меланию встречала первая леди страны Маргарет Кениата.

Новости Мелания Трамп повторила образ свой падчерицы Иванки

Жена Трампа вышла из самолета в эффектном белом платье от Erdem. Свой образ она дополнила желтым поясом и лодочками от Manolo Blahnik.

Внимательные пользователи Instagram заметили, что этот же наряд Мелания надевала в июле 2017 года, когда возвращалась в Вашингтон из поездки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кейт Миддлтон, принц Уильям вместе со старшими детьми Джорджем и Шарлоттой посетили свадьбу лучшей подруги герцогини Кембриджской – Софи Картер. Платье, в котором герцогиня появилась на торжестве, она уже надевала в прошлом году во время тура в Польшу и Германию.