Мелания Трамп появилась на публике в изысканном платье за 2500 евро

Мелания Трамп после операции на почках вернулась к обязанностям первой леди США. Вчера Мелания Трамп выступила на гала-вечере памяти Авраама Линкольна.
Для торжественного мероприятия в театре Форда первая леди США выбрала черное вечернее платье от Escada, стоимостью 2490 евро (76 тысяч гривен).
В изысканном наряде с мерцающий верхом супруга Дональда Трампа выглядела неотразимо.
Мелания Трамп
Фото: instagram.com/flotus
Мелания Трамп
Фото: instagram.com/flotus
Платье как у Мелании
Фото: скриншот
Ранее OBOZREVATEL сообщил, Мелания Трамп сопровождала президента США на брифинге агентства по чрезвычайным ситуациям, посвященном сезону ураганов в Вашингтоне. Мелания выбрала платье-пальто с карманами и поясом от Céline.