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Мелания Трамп появилась на публике в изысканном платье за 2500 евро

1.3тЧитать новость на украинском

Мелания Трамп после операции на почках вернулась к обязанностям первой леди США. Вчера Мелания Трамп выступила на гала-вечере памяти Авраама Линкольна.

Для торжественного мероприятия в театре Форда первая леди США выбрала черное вечернее платье от Escada, стоимостью 2490 евро (76 тысяч гривен).

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В изысканном наряде с мерцающий верхом супруга Дональда Трампа выглядела неотразимо.

Мелания Трамп

Фото: instagram.com/flotus

Мелания Трамп

Фото: instagram.com/flotus

Платье как у Мелании

Фото: скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщил, Мелания Трамп сопровождала президента США на брифинге агентства по чрезвычайным ситуациям, посвященном сезону ураганов в Вашингтоне. Мелания выбрала платье-пальто с карманами и поясом от Céline.

Персона
Мелания Трамп (Melania Trump)
Место
США
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