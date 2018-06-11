Мелания Трамп появилась на публике в изысканном платье за 2500 евро

Мелания Трамп после операции на почках вернулась к обязанностям первой леди США. Вчера Мелания Трамп выступила на гала-вечере памяти Авраама Линкольна.

Для торжественного мероприятия в театре Форда первая леди США выбрала черное вечернее платье от Escada, стоимостью 2490 евро (76 тысяч гривен).

В изысканном наряде с мерцающий верхом супруга Дональда Трампа выглядела неотразимо.

Мелания Трамп Фото: instagram.com/flotus

Мелания Трамп Фото: instagram.com/flotus

Платье как у Мелании Фото: скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщил, Мелания Трамп сопровождала президента США на брифинге агентства по чрезвычайным ситуациям, посвященном сезону ураганов в Вашингтоне. Мелания выбрала платье-пальто с карманами и поясом от Céline.