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Мелания Трамп повторила образ свой падчерицы Иванки

1.4тЧитать новость на украинском

Первая леди США Мелания Трамп повторила образ своей падчерицы Иванки во время посещения концерта в музыкальной академии в Ватерлоо (Бельгия).

Для своего выхода в свет Мелания выбрала темно-синее платье от Calvin Klein. В этой модели платья от Рафа Симонса только в алом цвете Иванка Трамп была замечена во время визита в Южную Африку весной этого года.

Иванка Трамп

Фото: instagram.com/ivankatrump

Мелания Трамп, Брижит Макрон, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и Амели Дербаудренгьен (жена бельгийского премьера Шарля Мишеля).

Фото: Getty

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Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Мелания Трамп появилась на публике в полупрозрачном платье за 8 тысяч долларов.

Персоны
Мелания Трамп (Melania Trump)Иванка Трамп
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