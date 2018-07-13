Мелания Трамп повторила образ свой падчерицы Иванки

Первая леди США Мелания Трамп повторила образ своей падчерицы Иванки во время посещения концерта в музыкальной академии в Ватерлоо (Бельгия).

Для своего выхода в свет Мелания выбрала темно-синее платье от Calvin Klein. В этой модели платья от Рафа Симонса только в алом цвете Иванка Трамп была замечена во время визита в Южную Африку весной этого года.

Иванка Трамп Фото: instagram.com/ivankatrump

Мелания Трамп, Брижит Макрон, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и Амели Дербаудренгьен (жена бельгийского премьера Шарля Мишеля). Фото: Getty

Свой стильный образ жена Дональда Трампа дополнила туфлями от Christian Louboutin.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Мелания Трамп появилась на публике в полупрозрачном платье за 8 тысяч долларов.