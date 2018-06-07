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Мелания Трамп очаровала стильным образом после долгого отсутствия на публике

1.1тЧитать новость на украинском

Первая леди США Мелания Трамп впервые за долгое время появилась на публике. Жена Дональда Трампа не посещала официальные мероприятия около 27 дней.

6 июня Мелания сопровождала президента США на брифинге агентства по чрезвычайным ситуациям, посвященном сезону ураганов в Вашингтоне.

Мелания Трамп продемонстрировала сдержанный и стильный образ.

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Мелания выбрала платье-пальто с карманами и поясом от Céline. Свой наряд супруга Трампа дополнила лодочками от Manolo Blahnik.

Дональд и Мелания Трамп

Фото: Getty

Дональд и Мелания Трамп

Фото: Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Мелания Трамп посетила встречу с семьями погибших американских военных.

14 мая Меланию Трамп госпитализировали после известия о том, что у нее нашли доброкачественную опухоль почек. 19 мая первую леди США выписали. Она вернулась в Белый дом.

Персоны
Дональд ТрампМелания Трамп (Melania Trump)
Место
США
Объекты
МодаСтиль
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