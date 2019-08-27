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Мелания Трамп на самите G7: во сколько обошелся ее наряд

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На саммите G7, который сейчас проходит во французском Биаррице, первая леди США Мелания Трамп, привлекла к себе внимание ярким образом. Так, она появилась на вечерней фотосессии, прошедшей на берегу океана в красном платье и туфлях на высоком каблуке.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать сколько стоит наряд первой леди США.

Мелания Трамп на самите G7: во сколько обошелся ее наряд
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Для этого мероприятия Мелания Трамп выбрала платье от Alexander McQueen.

Мелания Трамп на самите G7: во сколько обошелся ее наряд
Мелания Трамп на самите G7: во сколько обошелся ее наряд

Обойдется такое платье в $1,661.

Мелания Трамп на самите G7: во сколько обошелся ее наряд

Туфли Мелании Трамп от Christian Louboutin стоят $450.

Мелания Трамп на самите G7: во сколько обошелся ее наряд
Мелания Трамп на самите G7: во сколько обошелся ее наряд
Мелания Трамп на самите G7: во сколько обошелся ее наряд

Как ранее писал OBOZREVATEL, во Франции на саммите "Большой семерки" первую леди США Меланию Трамп засняли за поцелуями с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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Персона
Мелания Трамп (Melania Trump)
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