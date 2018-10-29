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Меган Маркл вышла в свет в очень дешевом платье

2.1тЧитать материал на украинском

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри в рамках своего тура по Австралии и Океании прибыли в Новую Зеландию.

Как пишет британский таблоид Daily Mail, на беременной принцессе было черное платье британского онлайн-ретейлера Asos, которое продается на его сайте по цене 35 фунтов стерлингов (56 долларов = около 1570 грн). Отмечается, что это платье — самое дешевое из всех, что она надевала во время поездки.

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Меган Маркл вышла в свет в очень дешевом платье

По мнению британских журналистов, на выход в недорогом наряде Меган Маркл вдохновила герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Меган Маркл вышла в свет в очень дешевом платье

В 2015 году беременная принцессой Шарлоттой Миддлтон приезжала в детский центр Brookhill Children's Centre в британском Вулидже в платье с принтом в горошек, которое было куплено в том же интернет-магазине по такой же цене.

Меган Маркл вышла в свет в очень дешевом платье

Отметим, что на данный момент платье как у Меган Маркл полностью распродано на Asos.

Asos.com

Asos.com

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кейт Миддлтон, известная тем, что выбирает одежду демократичных марок, появилась на закрытом приеме в Кенсингтонском дворце в дешевом платье.

Персоны
Кейт МиддлтонМеган МарклПринц Гарри
Место
Новая Зеландия
Объекты
платьеМодаСтиль
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