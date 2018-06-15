Меган Маркл против Кейт Миддлтон: образы герцогинь во время первого совместного выхода с королевой

Вчера состоялся первый совместный выход королевы Елизаветы II и герцогини Сасекской Меган Маркл. OBOZREVATEL решил сравнить образы Кейт Миддлтон и Меган Маркл во время их дебютного выхода с королевой.
Супруга принца Гарри сопровождала королеву в графство Чешир. Королева и герцогиня приняли участие в открытии моста и театра.
Для ответственного мероприятия Меган выбрала соответствующий дресс-коду наряд: платье с тонким ремешком от креативного директора французского дома моды Givenchy Клэр Уэйт Келлер. Маркл не забыла прикрыть плечи, и надеть колготки.
Королева Елизавета II и Меган Маркл
Фото: Getty
Королева Елизавета II и Меган Маркл
Фото: Getty
От головного убора Меган отказалась и дополнила образ маленькой сумочкой от Givenchy за 1200 долларов и туфлями от Sarah Flint.
Интересно, что Кейт Миддлтон впервые сопровождала королеву на мероприятии без принца Уильяма спустя почти год после свадьбы. В марте 2012 Кейт с королевой отправилась в Лестер (самый многонациональный город в Великобритании).
Королева Елизавета II и Кейт Миддлтон
Фото: Getty
Королева Елизавета II и Кейт Миддлтон
Фото: Getty
Для появления на публике герцогиня Кэтрин выбрала стильный костюм от L.K. Bennett и изящную черную шляпку от James Lock.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что почему Кейт Миддлтон долго не появится на публике.