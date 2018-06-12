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Меган Маркл основала неожиданный модный тату-тренд

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Голливудская актриса и новоиспеченная герцогиня Сассекская Меган Маркл неожиданно для себя спровоцировала новый тренд в социальных сетях.

Модницы, которые хотят стать похожими на жену принца Гарри, делают временные татуировки в виде веснушек и выкладывают фотографии в Instagram, пишет Mirror.

На своей свадьбе Меган появилась с минимальным количеством макияжа, который совершенно не скрывал ее веснушки.

Меган Маркл

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Безупречный и нежный вид Маркл привлек внимание модниц, многие из которых решили скопировать фирменную фишку герцогини Сассекской.

К примеру, тату-мастер Габриэль Реинбоу рассказывает, что после королевской свадьбы у нее появилось множество клиенток, желающих заполучить веснушки на лице.

Коллеги Габриэль тоже не остались без клиентов - желающих обрести веснушки на лице довольно много.

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Те же, кто не рискует сделать татуировку, прибегают к услугам визажистов, о чем также активно сообщают в своих аккаунтах в социальных сетях.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как герцогиня Меган Маркл носит ювелирные украшения.

Персона
Меган Маркл
Объект
Мода
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