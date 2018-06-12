Меган Маркл основала неожиданный модный тату-тренд

Голливудская актриса и новоиспеченная герцогиня Сассекская Меган Маркл неожиданно для себя спровоцировала новый тренд в социальных сетях.

Модницы, которые хотят стать похожими на жену принца Гарри, делают временные татуировки в виде веснушек и выкладывают фотографии в Instagram, пишет Mirror.

На своей свадьбе Меган появилась с минимальным количеством макияжа, который совершенно не скрывал ее веснушки.

Меган Маркл

Безупречный и нежный вид Маркл привлек внимание модниц, многие из которых решили скопировать фирменную фишку герцогини Сассекской.

Публикация от 🎀 Atlanta Cosmetic Tattooer (@gabriellerainbow) 5 Мар 2018 в 2:12 PST

К примеру, тату-мастер Габриэль Реинбоу рассказывает, что после королевской свадьбы у нее появилось множество клиенток, желающих заполучить веснушки на лице.

Публикация от 🎀 Atlanta Cosmetic Tattooer (@gabriellerainbow) 29 Дек 2017 в 11:20 PST

Коллеги Габриэль тоже не остались без клиентов - желающих обрести веснушки на лице довольно много.

Публикация от STUDIO SASHIKO™ (@studiosashiko) 11 Июн 2018 в 10:37 PDT

Публикация от STUDIO SASHIKO™ (@studiosashiko) 11 Июн 2018 в 10:07 PDT

Те же, кто не рискует сделать татуировку, прибегают к услугам визажистов, о чем также активно сообщают в своих аккаунтах в социальных сетях.

Публикация от Alessandra Semisa (@alesemisa_mua) 7 Июн 2018 в 9:57 PDT

Публикация от Alessandra Semisa (@alesemisa_mua) 7 Июн 2018 в 12:46 PDT

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как герцогиня Меган Маркл носит ювелирные украшения.