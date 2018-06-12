Меган Маркл основала неожиданный модный тату-тренд

Голливудская актриса и новоиспеченная герцогиня Сассекская Меган Маркл неожиданно для себя спровоцировала новый тренд в социальных сетях.
Модницы, которые хотят стать похожими на жену принца Гарри, делают временные татуировки в виде веснушек и выкладывают фотографии в Instagram, пишет Mirror.
На своей свадьбе Меган появилась с минимальным количеством макияжа, который совершенно не скрывал ее веснушки.
Меган Маркл
Безупречный и нежный вид Маркл привлек внимание модниц, многие из которых решили скопировать фирменную фишку герцогини Сассекской.
К примеру, тату-мастер Габриэль Реинбоу рассказывает, что после королевской свадьбы у нее появилось множество клиенток, желающих заполучить веснушки на лице.
Коллеги Габриэль тоже не остались без клиентов - желающих обрести веснушки на лице довольно много.
Те же, кто не рискует сделать татуировку, прибегают к услугам визажистов, о чем также активно сообщают в своих аккаунтах в социальных сетях.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как герцогиня Меган Маркл носит ювелирные украшения.