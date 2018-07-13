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Меган Маркл допустила промах во время своего первого королевского турне

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Герцогиня Меган Маркл во время своего первого королевского турне допустила модный промах.

По прилету в Дублин, Меган вышла из самолета в темно-зеленом джемпере и юбке от Givenchy за 1590 долларов. Кроме этого герцогиня выбрала сумку от Strathberry за 612 долларов.

Меган Маркл и принц Гарри

Фото: Getty

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Таблоид The Sun обратил внимание, что Маркл забыла снять с новенькой сумки защитную пленку. Возможно Меган собиралась впопыхах, а может специально оставила пластик для защиты от царапин.

Скриншот Twitter

Скриншот Twitter

Интересно, что герцог и герцогиня Сассекские взяли с собой в поездку штат из 11 ассистентов.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Меган Маркл сменила три наряда за день.

Персона
Меган Маркл
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