Меган Маркл допустила промах во время своего первого королевского турне

Герцогиня Меган Маркл во время своего первого королевского турне допустила модный промах.

По прилету в Дублин, Меган вышла из самолета в темно-зеленом джемпере и юбке от Givenchy за 1590 долларов. Кроме этого герцогиня выбрала сумку от Strathberry за 612 долларов.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

Таблоид The Sun обратил внимание, что Маркл забыла снять с новенькой сумки защитную пленку. Возможно Меган собиралась впопыхах, а может специально оставила пластик для защиты от царапин.

Скриншот Twitter

Скриншот Twitter

Интересно, что герцог и герцогиня Сассекские взяли с собой в поездку штат из 11 ассистентов.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Меган Маркл сменила три наряда за день.