Меган Маркл допустила промах во время своего первого королевского турне

Герцогиня Меган Маркл во время своего первого королевского турне допустила модный промах.
По прилету в Дублин, Меган вышла из самолета в темно-зеленом джемпере и юбке от Givenchy за 1590 долларов. Кроме этого герцогиня выбрала сумку от Strathberry за 612 долларов.
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty
Таблоид The Sun обратил внимание, что Маркл забыла снять с новенькой сумки защитную пленку. Возможно Меган собиралась впопыхах, а может специально оставила пластик для защиты от царапин.
Скриншот Twitter
Скриншот Twitter
Интересно, что герцог и герцогиня Сассекские взяли с собой в поездку штат из 11 ассистентов.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Меган Маркл сменила три наряда за день.