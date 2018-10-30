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Меган Маркл наденет костюм от украинского дизайнера: подробности

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Украинский дизайнер Евгения Франковская, основатель бренда PETRA by Frankovska, будет шить костюм для герцогини Сассекской Меган Маркл.

Дизайнер решила попытать удачу и написала в Британское королевство письмо с предложением создать наряд для беременной герцогини, об этом сообщает Gazeta.ua.

"Я написала, что готова одевать не только Меган, но и весь королевский двор. Наверное, именно эти уверенность и напор помогли мне получить положительный ответ. Я даже заплакала, когда мне ответили, что заинтересованы в моем предложении", - рассказала дизайнер.

Меган Маркл наденет костюм от украинского дизайнера: подробности
Меган Маркл наденет костюм от украинского дизайнера: подробности
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Стоит отметить, что брючный костюм для Маркл будут создавать в цвете голубого тумана, а ткани будут закупаться в Индии и Италии. Стоить такой наряд будет тысячу долларов.

Меган Маркл наденет костюм от украинского дизайнера: подробности
Меган Маркл наденет костюм от украинского дизайнера: подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, герцогиня Меган Маркл продемонстрировала стильный и изысканный образ. Для своего выхода Меган выбрала элегантное черное платье со спущенными плечами от Dior.

Персона
Меган Маркл
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