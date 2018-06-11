"Мечта кролика Роджера в старости": Ксения Собчак принарядилась на "МУЗ-ТВ"

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак продемонстрировала эффектные образы на премии "МУЗ-ТВ 2018. Трансформация", ведущими которой также стали Дмитрий Нагиев, Максим Галкин и Настя Ивлеева.

За вечер Собчак сменила пять образов. Ксения блистала в белом платье с пышной юбкой от ENTELEY, в наряде, украшенном перьями от Marchesa, красном платье со спущенными плечами от ESTER ABNER и юбке с кристаллами от Alexander Terekhov.

Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Сама Собчак некоторые наряды прокомментировала так - "Мечта кролика Роджера в старости", "Мечта зажиточного Индуса", "Белый лебедь на труде".

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Киркоров поджег Собчак и "проколол" Бузову на премии "МУЗ-ТВ". Режиссером-постановщиком премии в этот раз стал хореограф Андрей Царь (бывший гражданский муж Светланы Лободы).