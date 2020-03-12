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12 марта • обновлено в 13:36
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/ Мода

Маски от коронавируса стали модным аксессуаром

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Жители Нью-Йорка превратили медицинские маски, предназначенные для защиты от коронавируса, в модный аксессуар.

Американцы считают, что паника вокруг COVID-19 не является поводом для прекращения экспериментов со стилем. Об этом пишет Metro.

Маски от коронавируса стали модным аксессуаром

metro.co.uk

Некоторые ходят по городу в ярких масках с мордами животных, разноцветными смайликами или же в черных масках, в том числе с изображением черепов.

Маски от коронавируса стали модным аксессуаром

metro.co.uk

Маски от коронавируса стали модным аксессуаром

metro.co.uk

Маски от коронавируса стали модным аксессуаром

metro.co.uk

Как ранее писал OBOZREVATEL, модели французского бренда Marine Serre вышли на подиум в защитных масках на лицах. Показ прошел в рамках Недели моды в Париже. Во время показа, модели помимо платьев, блейзеров, плащей и головных уборов продемонстрировали маски-респираторы, которые имели дизайн и расцветку, соответствующие остальной одежде на каждой девушке.

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Автор
Мария Дидык
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