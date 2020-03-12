Маски от коронавируса стали модным аксессуаром

Жители Нью-Йорка превратили медицинские маски, предназначенные для защиты от коронавируса, в модный аксессуар.

Американцы считают, что паника вокруг COVID-19 не является поводом для прекращения экспериментов со стилем. Об этом пишет Metro.

metro.co.uk

Некоторые ходят по городу в ярких масках с мордами животных, разноцветными смайликами или же в черных масках, в том числе с изображением черепов.

metro.co.uk

metro.co.uk

metro.co.uk

Как ранее писал OBOZREVATEL, модели французского бренда Marine Serre вышли на подиум в защитных масках на лицах. Показ прошел в рамках Недели моды в Париже. Во время показа, модели помимо платьев, блейзеров, плащей и головных уборов продемонстрировали маски-респираторы, которые имели дизайн и расцветку, соответствующие остальной одежде на каждой девушке.

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