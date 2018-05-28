Маша Ефросинина отправилась на прогулку в эффектном платье за 600 евро

Телеведущая Маша Ефросинина похвасталась стильным образом. На днях ведущая отпраздновала день рождения. Ефросинина вместе с мужем и детьми отправилась в Брюссель.

Для прогулки по городу Мария выбрала наряд в цветную полоску от итальянского бренда Tak.Ori by Lana Takori, стоимостью 625 евро.

Яркое платье Ефросинина дополнила кроссовками и солнцезащитными очками.

Маша Ефросинина с мужем и детьми Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Платье как у Маши Ефросининой скриншот

"Очень красивая и позитивная! Добра Вам", "Маша, всегда восхищаюсь вашими нарядами", "Очень крутое платье", "Какое классное платье", - комментируют пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о правилах качественного сна и бодрого утра.