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25 октября • обновлено в 15:27
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Маркл выбрала юбку, как у королевы Летиции: кому идет больше

1.1т Читать материал на украинском

Герцогиня Сассекская Меган Маркл выбрала для дискуссии по поводу гендерного равенства в Виндзорском замке такую же юбку, в какой появилась королева Испании Летиция в Южной Корее.

Как сообщает издание The Daily Mail, супруга принца Гарри пришла на мероприятие в кожаной юбке-карандаш от Hugo Boss за 369 фунтов стерлингов (11900 тыс. грн).

Образ Маркл дополнила джемпером бордового цвета, который заправила внутрь, что подчеркнуло стройную талию герцогини. Дополнили ансамбль туфли-лодочки в тон на высоком каблуке и аккуратный пучок с выпущенными двумя прядями, которые обрамляли лицо.

Меган Маркл в юбке от Hugo Boss

Меган Маркл в юбке от Hugo Boss

PA

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В свою очередь, Летиция эту же юбку сочетала с белой блузкой с пуантеллами и лакированными лодочками.

Королева Летиция

Королева Летиция

Getty

Летиция и первая леди Республики Корея Ким Чен Сук

Летиция и первая леди Республики Корея Ким Чен Сук

Getty

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

PA

Образ Меган Маркл

Образ Меган Маркл

Reuters

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Меган Маркл посетила церемонию открытия молодежного саммита One Young World 2019, которая состоялось в лондонском Альберт-Холле. Для мероприятия она выбрала длинное фиолетовое платье с небольшим разрезом спереди от Aritzia и темно-синие туфли на шпильке.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персоны
Меган Маркл Королева Летиция
Место
Великобритания
Теги
Мода Красота
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