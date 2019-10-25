Маркл выбрала юбку, как у королевы Летиции: кому идет больше

Герцогиня Сассекская Меган Маркл выбрала для дискуссии по поводу гендерного равенства в Виндзорском замке такую же юбку, в какой появилась королева Испании Летиция в Южной Корее.

Как сообщает издание The Daily Mail, супруга принца Гарри пришла на мероприятие в кожаной юбке-карандаш от Hugo Boss за 369 фунтов стерлингов (11900 тыс. грн).

Образ Маркл дополнила джемпером бордового цвета, который заправила внутрь, что подчеркнуло стройную талию герцогини. Дополнили ансамбль туфли-лодочки в тон на высоком каблуке и аккуратный пучок с выпущенными двумя прядями, которые обрамляли лицо.

Меган Маркл в юбке от Hugo Boss PA

В свою очередь, Летиция эту же юбку сочетала с белой блузкой с пуантеллами и лакированными лодочками.

Королева Летиция Getty

Летиция и первая леди Республики Корея Ким Чен Сук Getty

Меган Маркл и принц Гарри PA

Образ Меган Маркл Reuters

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Меган Маркл посетила церемонию открытия молодежного саммита One Young World 2019, которая состоялось в лондонском Альберт-Холле. Для мероприятия она выбрала длинное фиолетовое платье с небольшим разрезом спереди от Aritzia и темно-синие туфли на шпильке.

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