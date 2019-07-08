Маркл крестила сына: в ее наряде на церемонии увидели скрытый смысл

Эксперты моды увидели скрытый смысл в наряде герцогини Сассекской Меган Маркл во время крещения ее сына Арчи в Виндзоре.

Как сообщает Daily Mail, герцогиня пришла на церемонию в белом платье Dior, напоминающем ее свадебное платье Givenchy. Более того, на ней были те самые серьги-гвоздики из белого золота и бриллиантов, в которых она выходила замуж за принца Гарри. По мнению стилиста Рошель Уайт, Маркл таким образом решила связать два значимых события ее жизни: замужество и рождение первенца.

Крещение Арчи Фото: instagram/sussexroyal

"Меган отдала дань уважения своей свадьбе, надев эти серьги. А вырез лодочкой, который тоже напоминает ее свадебный наряд — любимый стиль декольте Меган. Она знает, что он ей идет и ей в нем комфортно. Я чувствую, крестины стали поводом надеть эти вещи и объединить два события деликатным и значимым образом", — прокомментировала Рошель. Она также добавила, что Маркл не хотела своим внешним видом отвлекать внимание от Арчи, а выбранный ею белый цвет — идеально сочетается с тоном ее кожи.

Принц Гарри и Меган Маркл крестили маленького лорда Арчи Фото: instagram/sussexroyal

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля герцогиня Сассекская Меган Маркли принц Гарри покрестили своего сына Арчи Гаррисона. Официально не сообщалось, кто стал крестным отцом и матерью малыша.

Арчи был крещен в точной копии королевского платья для крещения, которое носили королевские младенцы последние 11 лет. Оригинальная одежда для крещения была заказана еще королевой Викторией в 1841 году, ее использовали представители королевской семьи до 2004 года.

На церемонию пригласили только самых близких людей пары — всего 25 человек. Однако королева Елизавета II и ее муж, принц Филипп, не смогли приехать.

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