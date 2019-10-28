Модный маникюр зима 2019-2020: главные тренды сезона

Когда речь заходит о зимнем маникюр, большинство вариантов дизайна ногтей ассоциируется со снежинками и новогодней тематикой. Но кроме подобных идей есть множество не менее интересных и достойных альтернатив, которые нельзя обойти стороной.

OBOZREVATEL предлагает подборку примеров трендового маникюра на зиму 2019-2020.

Однотонный маникюр

Такие любимые девушками красный, бордовый, синий, черный, серый и бежевый цвета в обновленных оттенках станут новыми трендами холодного сезона. Отметим, что такой маникюр будет выглядеть очень элегантно.

Фото: pix-feed.com

Фото: pix-feed.com

Фото: blog.pokupon.ua

Фото: blog.pokupon.ua

Фото: instagram/paintboxnails

Маникюр с блестками

Неизменный тренд, который будет всегда актуален и востребован зимой — маникюр с блестками. Он поможет сделать ваш образ ярче и эффектней.

Фото: bestmanikyur.ru

Фото: lady.tochka.net

Фото: instagram/paintboxnails

Фото: nastroenie.plus

Фото: ledixbeauty.ru

Вязаный маникюр

Вязаный маникюр — это уникальная и самая интересная новинка в нейл-арте, которая поможет вам быть в тренде зимой 2019-2020 годов. А также ощущать тепло и уют даже в лютую пору, ведь он идеально подойдет под свитера, шапочки и варежки.

Фото: stylenews.ru

Фото: ledixbeauty.ru

Фото: ledixbeauty.ru

Фото: news-intime.ru

Фото: news-intime.ru

Маникюр с рисунками

Красивые узоры, снежинки и другие рисунки сделают зимний маникюр еще более интересным и шикарным. Отметим, что лучше всего их наносить на однотонный лак.

Фото: topxstyle.ru

Фото: topxstyle.ru

Фото: topxstyle.ru

Фото: topxstyle.ru

Фото: ledixbeauty.ru

Металик

Лак цвета металлик придаст вашему образу особого шика. Мелкий шиммер на ногтях будет особенно ярко и роскошно выглядеть в зимнюю пору.

Фото: pinme.ru

Фото: cosmolash.com

Фото: glamadvice.ru

Фото: glamadvice.ru

Фото: modnail.ru

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