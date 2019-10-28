Модный маникюр зима 2019-2020: главные тренды сезона

Когда речь заходит о зимнем маникюр, большинство вариантов дизайна ногтей ассоциируется со снежинками и новогодней тематикой. Но кроме подобных идей есть множество не менее интересных и достойных альтернатив, которые нельзя обойти стороной.
OBOZREVATEL предлагает подборку примеров трендового маникюра на зиму 2019-2020.
Однотонный маникюр
Такие любимые девушками красный, бордовый, синий, черный, серый и бежевый цвета в обновленных оттенках станут новыми трендами холодного сезона. Отметим, что такой маникюр будет выглядеть очень элегантно.
Фото: pix-feed.com
Фото: pix-feed.com
Фото: blog.pokupon.ua
Фото: blog.pokupon.ua
Фото: instagram/paintboxnails
Маникюр с блестками
Неизменный тренд, который будет всегда актуален и востребован зимой — маникюр с блестками. Он поможет сделать ваш образ ярче и эффектней.
Фото: bestmanikyur.ru
Фото: lady.tochka.net
Фото: instagram/paintboxnails
Фото: nastroenie.plus
Фото: ledixbeauty.ru
Вязаный маникюр
Вязаный маникюр — это уникальная и самая интересная новинка в нейл-арте, которая поможет вам быть в тренде зимой 2019-2020 годов. А также ощущать тепло и уют даже в лютую пору, ведь он идеально подойдет под свитера, шапочки и варежки.
Фото: stylenews.ru
Фото: ledixbeauty.ru
Фото: ledixbeauty.ru
Фото: news-intime.ru
Фото: news-intime.ru
Маникюр с рисунками
Красивые узоры, снежинки и другие рисунки сделают зимний маникюр еще более интересным и шикарным. Отметим, что лучше всего их наносить на однотонный лак.
Фото: topxstyle.ru
Фото: topxstyle.ru
Фото: topxstyle.ru
Фото: topxstyle.ru
Фото: ledixbeauty.ru
Металик
Лак цвета металлик придаст вашему образу особого шика. Мелкий шиммер на ногтях будет особенно ярко и роскошно выглядеть в зимнюю пору.
Фото: pinme.ru
Фото: cosmolash.com
Фото: glamadvice.ru
Фото: glamadvice.ru
Фото: modnail.ru
Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку трендовой обуви на зиму 2020 года.
Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.