Маникюр осень 2019: самые модные формы ногтей

Качественный и красивый маникюр — это не только удачно подобранный оттенок лака, но и создание его формы.

Поэтому OBOZREVATEL расскажет, какая форма ногтей будет популярной осенью 2019 года.

Миндалевидная форма ногтей

В осеннем сезоне актуальна миндалевидная форма ногтей. Ее главное преимущество в том, что она визуально удлиняет пальцы, за счет чего они кажутся более тонкими и хрупкими, а руки — более женственными.

Фото: nailsworld.ru

Фото: nailsworld.ru

Фото: pulse-fashion.ru

Ногти в форме губной помады

Ногти в форме помады с различными принтами, узорами или с однотонным покрытием — хит этого сезона. Несмотря на свой необычный вид, они подойдут под любой стиль и станут эффектным и оригинальным дополнением образа.

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Овальная форма ногтей

Тем, кто очень сдержан в экспериментах и не готов к кардинальным изменениям, лучше всего подойдет овальная форма ногтей. Ведь это бессмертная классика. Отметим, что такая форма очень элегантна и визуально удлиняет пальцы.

Фото: femz.ru

Фото: femz.ru

Фото: femz.ru

Форма ногтей "мягкий квадрат"

По-прежнему не сдает позиций и практичный вариант — короткие ногти формы мягкий квадрат. Такая форма подойдет каждой девушке и под любой образ.

Фото: pulse-fashion.ru

Фото: womans.ws

Фото: ivona.bigmir.net

Ногти "стилеты"

Такая форма ногтей потрясающе впишется в дерзкий стиль, добавив образу "перчинки". Отметим, что она визуально напоминает длинный, тонкий и очень острый кинжал.

Фото: ladysovet.ru

Фото: ladysovet.ru

Фото: ladysovet.ru

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку примеров трендового маникюра на осень 2019 года.

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