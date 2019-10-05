Маникюр осень 2019: самые модные формы ногтей

Качественный и красивый маникюр — это не только удачно подобранный оттенок лака, но и создание его формы.
Поэтому OBOZREVATEL расскажет, какая форма ногтей будет популярной осенью 2019 года.
Миндалевидная форма ногтей
В осеннем сезоне актуальна миндалевидная форма ногтей. Ее главное преимущество в том, что она визуально удлиняет пальцы, за счет чего они кажутся более тонкими и хрупкими, а руки — более женственными.
Фото: nailsworld.ru
Фото: nailsworld.ru
Фото: pulse-fashion.ru
Ногти в форме губной помады
Ногти в форме помады с различными принтами, узорами или с однотонным покрытием — хит этого сезона. Несмотря на свой необычный вид, они подойдут под любой стиль и станут эффектным и оригинальным дополнением образа.
Фото из Instagram
Фото из Instagram
Фото из Instagram
Овальная форма ногтей
Тем, кто очень сдержан в экспериментах и не готов к кардинальным изменениям, лучше всего подойдет овальная форма ногтей. Ведь это бессмертная классика. Отметим, что такая форма очень элегантна и визуально удлиняет пальцы.
Фото: femz.ru
Фото: femz.ru
Фото: femz.ru
Форма ногтей "мягкий квадрат"
По-прежнему не сдает позиций и практичный вариант — короткие ногти формы мягкий квадрат. Такая форма подойдет каждой девушке и под любой образ.
Фото: pulse-fashion.ru
Фото: womans.ws
Фото: ivona.bigmir.net
Ногти "стилеты"
Такая форма ногтей потрясающе впишется в дерзкий стиль, добавив образу "перчинки". Отметим, что она визуально напоминает длинный, тонкий и очень острый кинжал.
Фото: ladysovet.ru
Фото: ladysovet.ru
Фото: ladysovet.ru
Ранее OBOZREVATEL сделал подборку примеров трендового маникюра на осень 2019 года.
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