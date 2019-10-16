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16 октября • обновлено в 11:43
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Маникюр на Хэллоуин-2019: страшно красивые идеи дизайна ногтей

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Совсем скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников — Хэллоуин. А значит, пора начинать подготовку к нему. Продумать нужно не только макияж и костюм ко Дню всех святых, но и такую мелочь, завершающую ваш образ, как маникюр.

OBOZREVATEL собрал лучшие идеи стильного дизайна ногтей на Хэллоуин 2019 года.

Скелеты, черепа, пауки, кровь, привидения, ведьмы и кресты остаются любимым дизайном ногтей экстравагантных любительниц Хэллоуина.

Маникюр на Хэллоуин-2019: страшно красивые идеи дизайна ногтей

Фото из Instagram

Маникюр на Хэллоуин-2019: страшно красивые идеи дизайна ногтей

Фото из Instagram

Маникюр на Хэллоуин-2019: страшно красивые идеи дизайна ногтей

Фото из Instagram

Маникюр на Хэллоуин-2019: страшно красивые идеи дизайна ногтей

Фото из Instagram

Маникюр на Хэллоуин-2019: страшно красивые идеи дизайна ногтей

Фото из Instagram

Маникюр на Хэллоуин-2019: страшно красивые идеи дизайна ногтей

Фото из Instagram

Маникюр на Хэллоуин-2019: страшно красивые идеи дизайна ногтей

Фото из Instagram

Маникюр на Хэллоуин-2019: страшно красивые идеи дизайна ногтей

Фото из Instagram

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Также популярными в 2019 году будут светящиеся наклейки на ногти с разной нечистью и даже персонажами из фильмов.

Маникюр на Хэллоуин-2019: страшно красивые идеи дизайна ногтей

Фото: teamnail.ru

Маникюр на Хэллоуин-2019: страшно красивые идеи дизайна ногтей

Фото uazmi.net

Маникюр на Хэллоуин-2019: страшно красивые идеи дизайна ногтей

Фото: imkosmetik.com

Маникюр на Хэллоуин-2019: страшно красивые идеи дизайна ногтей

Фото: marieclaire.ua

Маникюр на Хэллоуин-2019: страшно красивые идеи дизайна ногтей

Фото: pinterest

Маникюр на Хэллоуин-2019: страшно красивые идеи дизайна ногтей

Фото из Instagram

Накануне Хэллоуина-2019 OBOZREVATEL подготовил информацию об истории возникновения праздника, дате и традициях его проведения в Украине.

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Хэллоуин
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