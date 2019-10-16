Маникюр на Хэллоуин-2019: страшно красивые идеи дизайна ногтей

Совсем скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников — Хэллоуин. А значит, пора начинать подготовку к нему. Продумать нужно не только макияж и костюм ко Дню всех святых, но и такую мелочь, завершающую ваш образ, как маникюр.

OBOZREVATEL собрал лучшие идеи стильного дизайна ногтей на Хэллоуин 2019 года.

Скелеты, черепа, пауки, кровь, привидения, ведьмы и кресты остаются любимым дизайном ногтей экстравагантных любительниц Хэллоуина.

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Также популярными в 2019 году будут светящиеся наклейки на ногти с разной нечистью и даже персонажами из фильмов.

Фото: teamnail.ru

Фото uazmi.net

Фото: imkosmetik.com

Фото: marieclaire.ua

Фото: pinterest

Фото из Instagram

Накануне Хэллоуина-2019 OBOZREVATEL подготовил информацию об истории возникновения праздника, дате и традициях его проведения в Украине.

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