Маникюр на 8 Марта: топ-5 трендовых идей

У женщин от природы заложено желание выглядеть красиво и ухоженно, особенно если это касается такого праздника, как 8 Марта. Но, согласитесь, ни один образ не будет законченным без праздничного маникюра.

Поэтому OBOZREVATEL собрал лучшие идеи модного маникюра.

Цветочный дизайн

Предсказуемо или нет, но без цветов 8 Марта не обходиться. Поэтому рисунки цветов остаются одними из самых востребованных вариантов дизайна ногтей. Такой маникюр придаст вашему образу элегантности и нежности.

Фото:article.fashion

Фото: ladywomans.ru

Фото: ladywomans.ru

Фото:article.fashion

Френч

Френч остается одним из универсальных вариантов на любой случай. Используйте разные оттенки базового покрытия (от молочного до розового). Также разнообразить маникюр можно с помощью рисунков — это будет очень женственно и лаконично.

Фото: hochu.ua

Фото: Pix-feed

Фото: jenskoe.com

Фото: glamadvice.ru

Море блеска и стразы

Также на 8 Марта вы можете украсить ногти сияющем декором. Роскошные блестки, глиттер, камушки, втирка и бусинки помогут сделать ваш маникюр ослепительным.

Фото: www.ladywow.ru

Фото: 4allwomen.ru

Фото: 4allwomen.ru

Страстный красный

Не зря красный цвет считают самым женственным и ярким, поэтому без него будет сложно обойтись в дизайне маникюра на 8 Марта. Его можете дополнить рисунками или стразами.

Фото: Pix-feed

Фото: Pix-feed

Фото: Womans.ws

Фото: ladywomans.ru

Нежная пастель

Если натура просит нежности и романтики, лучше сделать маникюр к празднику в постельной гамме. Дополнить его можно акцентным цветочным рисунком или геометрией. Очень мило будут смотреться тюльпаны, горошек либо бабочки.

Фото: hochyvseznat.ru

Фото: WomanAdvice

Фото: ladywomans.ru

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