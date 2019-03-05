Маникюр на 8 Марта: топ-5 трендовых идей

У женщин от природы заложено желание выглядеть красиво и ухоженно, особенно если это касается такого праздника, как 8 Марта. Но, согласитесь, ни один образ не будет законченным без праздничного маникюра.
Поэтому OBOZREVATEL собрал лучшие идеи модного маникюра.
Цветочный дизайн
Предсказуемо или нет, но без цветов 8 Марта не обходиться. Поэтому рисунки цветов остаются одними из самых востребованных вариантов дизайна ногтей. Такой маникюр придаст вашему образу элегантности и нежности.
Фото:article.fashion
Фото: ladywomans.ru
Фото: ladywomans.ru
Фото:article.fashion
Френч
Френч остается одним из универсальных вариантов на любой случай. Используйте разные оттенки базового покрытия (от молочного до розового). Также разнообразить маникюр можно с помощью рисунков — это будет очень женственно и лаконично.
Фото: hochu.ua
Фото: Pix-feed
Фото: jenskoe.com
Фото: glamadvice.ru
Море блеска и стразы
Также на 8 Марта вы можете украсить ногти сияющем декором. Роскошные блестки, глиттер, камушки, втирка и бусинки помогут сделать ваш маникюр ослепительным.
Фото: www.ladywow.ru
Фото: 4allwomen.ru
Фото: 4allwomen.ru
Страстный красный
Не зря красный цвет считают самым женственным и ярким, поэтому без него будет сложно обойтись в дизайне маникюра на 8 Марта. Его можете дополнить рисунками или стразами.
Фото: Pix-feed
Фото: Pix-feed
Фото: Womans.ws
Фото: ladywomans.ru
Нежная пастель
Если натура просит нежности и романтики, лучше сделать маникюр к празднику в постельной гамме. Дополнить его можно акцентным цветочным рисунком или геометрией. Очень мило будут смотреться тюльпаны, горошек либо бабочки.
Фото: hochyvseznat.ru
Фото: WomanAdvice
Фото: ladywomans.ru
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