Маникюр 2019: модные тренды осеннего сезона

Красивый маникюр — это одна из важнейших составляющих идеального женского образа. Поэтому он не должен быть скучным, и соответствовать всем канонам современной моды.
OBOZREVATEL предлагает подборку примеров трендового маникюра на осень 2019 года.
Бордовый
Лидером для осеннего маникюра вот уже который сезон является бордовый цвет и его оттенки (вишневый, пурпурный, багряный, винный, бургунди и другие). Такой маникюр поможет сделать ваш образ утонченным и стильным.
Фото: beauty.ua
Фото: beauty.ua
Фото: beauty.ua
Нюдовый
Также осенью 2019 года в тренде простой и максимально приближенный к естественности нюдовый маникюр. Отметим, что светлые тона смогут добавить неповторимую изюминку образу и подчеркнут индивидуальность.
Фото: pix-feed.com
Фото: izuminki.com
Фото: izuminki.com
Жемчужный
Маникюр с легким перламутровым сиянием был в моде в прошлом году и является неоспоримым трендом осени 2019 года. Такой вариант нейл-арта будет выглядеть стильно, нежно и довольно сдержанно. Также он подойдет к любому образу.
Фото: nail-trend.ru
Фото: molbuk.ua
Фото: cosmo.com.ua
Черный
Актуальным осенью 2019 остается и черный маникюр. Этот цвет наделит ваш образ загадочностью, утонченностью и роскошью.
Фото: fashionhot.ru
Фото: bestmanikyur.ru
Фото: fashion-journal.ru
Зеленый
Зеленый маникюр имеет множество оттенков, что позволяет выбрать тот, который подойдет вам больше всего. Ведь такой вариант нейл-арта будет очень популярным осенью текущего года.
Фото: nail-trend.ru
Фото: nail-trend.ru
Фото: nail-trend.ru
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