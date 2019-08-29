Маникюр 2019: модные тренды осеннего сезона

Красивый маникюр — это одна из важнейших составляющих идеального женского образа. Поэтому он не должен быть скучным, и соответствовать всем канонам современной моды.

OBOZREVATEL предлагает подборку примеров трендового маникюра на осень 2019 года.

Бордовый

Лидером для осеннего маникюра вот уже который сезон является бордовый цвет и его оттенки (вишневый, пурпурный, багряный, винный, бургунди и другие). Такой маникюр поможет сделать ваш образ утонченным и стильным.

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Нюдовый

Также осенью 2019 года в тренде простой и максимально приближенный к естественности нюдовый маникюр. Отметим, что светлые тона смогут добавить неповторимую изюминку образу и подчеркнут индивидуальность.

Фото: pix-feed.com

Фото: izuminki.com

Фото: izuminki.com

Жемчужный

Маникюр с легким перламутровым сиянием был в моде в прошлом году и является неоспоримым трендом осени 2019 года. Такой вариант нейл-арта будет выглядеть стильно, нежно и довольно сдержанно. Также он подойдет к любому образу.

Фото: nail-trend.ru

Фото: molbuk.ua

Фото: cosmo.com.ua

Черный

Актуальным осенью 2019 остается и черный маникюр. Этот цвет наделит ваш образ загадочностью, утонченностью и роскошью.

Фото: fashionhot.ru

Фото: bestmanikyur.ru

Фото: fashion-journal.ru

Зеленый

Зеленый маникюр имеет множество оттенков, что позволяет выбрать тот, который подойдет вам больше всего. Ведь такой вариант нейл-арта будет очень популярным осенью текущего года.

Фото: nail-trend.ru

Фото: nail-trend.ru

Фото: nail-trend.ru

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