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Маникюр 2018: самые смелые тренды летнего сезона

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Маникюр - важная часть образа девушки, так как зачастую именно на состояние рук обращают внимание в первую очередь. Модный маникюр на лето 2018 поражает широким диапазоном ярких дизайнов, которые украсят ручки любой модницы, вне зависимости от образа и предпочитаемого стиля.

Тренды леты 2018 в маникюре - сочетание контрастных цветов, фруктовые рисунки и геометрические изображения. OBOZREVATEL предлагает подборку примеров трендового маникюра на лето 2018 года.

Публикация от @_beauty_ideas

Изображения фруктов на ногтях - самый популярный тренд 2018 года в контексте ногтевого дизайна. Они помогут сделать любой образ непринужденным, свежим и оригинальным. Отлично будут смотреться и ногти с яркими абстрактными принтами.

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Также популярностью пользуются геометрические рисунки на ногтях или цветовые переходы в техниках "омбре" и "градиент".

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Как сообщал OBOZREVATEL, одним из главных трендов на нынешний летний сезон является белый маникюр.

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