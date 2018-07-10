Маникюр 2018: самые смелые тренды летнего сезона

Маникюр - важная часть образа девушки, так как зачастую именно на состояние рук обращают внимание в первую очередь. Модный маникюр на лето 2018 поражает широким диапазоном ярких дизайнов, которые украсят ручки любой модницы, вне зависимости от образа и предпочитаемого стиля.
Тренды леты 2018 в маникюре - сочетание контрастных цветов, фруктовые рисунки и геометрические изображения. OBOZREVATEL предлагает подборку примеров трендового маникюра на лето 2018 года.
Изображения фруктов на ногтях - самый популярный тренд 2018 года в контексте ногтевого дизайна. Они помогут сделать любой образ непринужденным, свежим и оригинальным. Отлично будут смотреться и ногти с яркими абстрактными принтами.
Также популярностью пользуются геометрические рисунки на ногтях или цветовые переходы в техниках "омбре" и "градиент".
Как сообщал OBOZREVATEL, одним из главных трендов на нынешний летний сезон является белый маникюр.