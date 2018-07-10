Маникюр 2018: самые смелые тренды летнего сезона

Маникюр - важная часть образа девушки, так как зачастую именно на состояние рук обращают внимание в первую очередь. Модный маникюр на лето 2018 поражает широким диапазоном ярких дизайнов, которые украсят ручки любой модницы, вне зависимости от образа и предпочитаемого стиля.

Тренды леты 2018 в маникюре - сочетание контрастных цветов, фруктовые рисунки и геометрические изображения. OBOZREVATEL предлагает подборку примеров трендового маникюра на лето 2018 года.

Публикация от @_beauty_ideas 10 Июл 2018 в 2:41 PDT

Изображения фруктов на ногтях - самый популярный тренд 2018 года в контексте ногтевого дизайна. Они помогут сделать любой образ непринужденным, свежим и оригинальным. Отлично будут смотреться и ногти с яркими абстрактными принтами.

Публикация от Маникюр / Ногти / Мастера (@nail_art_club_) 5 Июл 2018 в 6:28 PDT

Публикация от Маникюр / Ногти / Мастера (@nail_art_club_) 4 Июл 2018 в 12:05 PDT

Публикация от Маникюр / Ногти / Мастера (@nail_art_club_) 30 Июн 2018 в 5:10 PDT

Публикация от Маникюр / Ногти / Мастера (@nail_art_club_) 27 Июн 2018 в 12:44 PDT

Публикация от идеи маникюра (@kiseleva__nails) 10 Июл 2018 в 2:30 PDT

Также популярностью пользуются геометрические рисунки на ногтях или цветовые переходы в техниках "омбре" и "градиент".

Публикация от Маникюр / Ногти / Мастера (@nail_art_club_) 21 Июн 2018 в 12:12 PDT

Публикация от Marlena 😈❤ (@maryyy0911) 10 Июл 2018 в 2:40 PDT

Публикация от MYNX LONDON™ (@mynxlondon) 10 Июл 2018 в 2:40 PDT

Публикация от Ногти |♦️Маникюр♦️Красота 🌸 (@nogti_krasota1) 9 Июл 2018 в 11:48 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из главных трендов на нынешний летний сезон является белый маникюр.