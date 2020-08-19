Маленькое черное платье Коко Шанель: как оно стало культовым

В среду, 19 августа, исполняется 137 лет со дня рождения знаменитого дизайнера Коко Шанель. Ее не зря называют самой знаковой фигурой в мире моды XX века. Модельер подарила женщинам сумочку на длинной цепочке, твидовый костюм, а главное – легендарное маленькое черное платье.

В день рождения Коко Шанель OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как маленькое черное платье стало культовой вещью, прошедшей испытание временем.

Свое маленькое черное платье Коко Шанель создала в 1926 году. Его презентация произвела эффект разорвавшейся бомбы. В консервативном обществе того времени черный цвет считался исключительно траурным и не использовался для повседневных нарядов. Другая причина, по которой модель была принята со шквалом критики – простой крой казался слишком бедным. Однако вскоре дизайнер все же сумела закрепить за маленьким черным платьем статус независимости, сексуальности и элегантности.

Коко Шанель pinterest.com

коллаж

Коко Шанель pinterest.com

Стоит отметить, что черное платье Шанель вошло в мировую историю именно благодаря тому, что дизайнер отсекла все лишнее, вычурное, ненужное, дав черному цвету относительную свободу самовыражения, дополняя такой наряд дешевыми бусами у горловины и деревянными браслетами у манжет.

passion.ru

Софи Лорен vev.ru

Мэрлин Монро vev.ru

Успех формулы Шанель – не только в ее экспрессивной простоте, но и в той настойчивости, с которой мадемуазель рекламировала платье в течение 1920-х и напоминала клиенткам о "маленьком черном" в гламурные 1930-е. Ее платье даже назвали "униформой всех женщин с хорошим вкусом".

vev.ru

vev.ru

В 1960-х его популярность стала народной благодаря Одри Хепберн в платье Givenchy, спустя 20 лет без него невозможно было представить образ певицы Тины Тернер, а в 1990-х оно уже стало символом минимализма благодаря Кельвину Кляйну и Хельмуту Лангу.

Одри Хепберн

Тина Тернер pinterest.com

Принцесса Диана vev.ru

Сегодня черные платья по-прежнему присутствуют на модной повестке дня, ведь его достоинства остаются такими же, как и много лет назад – оно стройнит, подходит как для дневного, так и для вечернего образа, а также является идеальным фоном для экспериментов с аксессуарами.

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Ирина Шейк almode.ru

Дэвид и Виктория Бекхэмы vev.ru

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