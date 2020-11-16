Майя Санду без кутюр: секреты стиля и интересные факты первой женщины-президента Молдовы

Майя Санду победила на выборах президента Молдовы 16 ноября 2020 года и стала первой женщиной – главой государства в истории страны. Санду предпочитает классику в одежде, свою скромную квартиру – богатым особнякам, тщательно охраняет личную жизнь и совершенно не стремиться к стилистам.

OBOZREVATEL рассказывает о стиле, правилах жизни и главных фактах из биографии нового президента Молдовы – Майи Санду.

Еще будучи премьер-министром, Майя Санду особо не выделялась среди своих коллег-мужчин ни особыми предпочтениями в одежде, ни коллекцией какой-либо интересной и нестандартной обуви, как Камала Харрис, о которой мы писали ранее. Нет, в одежде, как и в общем стиле женщины-политика все было по-деловому, просто и в классике.

Еще до президентских выборов, Майя Санду ответила СМИ о том, кто подбирает ей наряды. Женщина сообщила, что совершенно не заморачивается ни с выбором одежды, ни уж тем более – походами к стилисту, считая это "лишним". Кроме того, политик отметила, что ей до сих пор не ясно, зачем некоторые депутаты выбирают дорогостоящие вещи для официальных встреч и собраний, а самое главное – где они берут деньги для посещения парикмахера каждый день, а также – стилиста. Кстати, вопрос довольно закономерный, ведь Молдова, скажем прямо, - не США по степени глобализма и популярности местных политиков на мировом уровне.

"Одно дело, когда вы идете на прием, и другое, когда вы идете на официальную встречу. Иногда у коллег бывает перебор с нарядами. Когда вы идете на обычное заседание, ваш внешний вид должен быть соответствующим. Мне кажется, что, если женщины посещают парикмахера каждый день – это перебор. Не знаю, откуда у них столько времени и денег. Мы должны выглядеть хорошо, но в рамках здравого смысла, и не допускать излишних расходов", – сказала Майя Санду.

Новоиспеченная глава государства отмечает, что подбирает одежду, прежде всего, наиболее удобную и комфортную для себя, обходясь без стилистов и дизайнеров. Единственный, кого она посещает регулярно – это парикмахер. "Я же не могу стричь себя сама", - ответила на это Санду.

Однако, простота и классика – это тоже стиль, который мы решили разобрать подробнее.

Яркие официальные костюмы. Хотя сегодня многие штампы официально-делового стиля изживают себя, уступая напору кэжуал: джинсов, кроссовок, кардиганов и прочего, Майя Санду не очень любит смешивать сразу несколько модных веяний. Чаще всего ее можно заметить в официальном костюме с пиджаком, но без излишеств: строгие брюки и блузы, реже – юбки и обязательные туфли "лодочки". Но если со стилем она не играет, то с удовольствием играет с цветом. Пиджаки яркого малинового, розового, синего цветов встречаются довольно часто.

Платья. Майя Санду – одна из немногих женщин-политиков, которая не открещивается от платьев. Причем, в ее арсенале они есть разных фасонов и цветов. Серое, приталенное, классическое "учительское" платье для официальных выходов – одно из самых популярных. Если в 2017 Санду приходила на митинги в летящем белом и черном платье с вышивкой, которые смотрелись крайне просто, то уже спустя полтора года ее вкусы существенно изменились. На одном из фото осенью 2020 года Санду показалась в темно-синем платье классического кроя с шифоновой юбкой. Образ выгодно сыграл на фигуре будущего президента и подчеркнул мягкую женственность, что для Молдовы крайне уместно. Кроме того, привлекло внимание и ярко-синее платье ниже колена, также классическое, но в этот раз – в моно-стиле, без каких-либо излишеств, узоров и так далее.

Любимые цвета. Нельзя сказать, что Майя Санду подчеркивает какой-то один стиль в одежде. Скорее, она умело сочетает гамму. Так, в костюмах преобладает розовая гамма от малинового до светло-розового, что выгодно оттеняет темный цвет волос. Платья могут быть различных цветов, что подтверждает слова президента о том, что она покупает вещи, которые ей нравятся, без оглядки на гардероб. Чаще всего ее видят в платье темно-синих, голубых оттенков, однако, она также появлялась на публике в простом белом платье, красном платье стиля 1960-х, черном платье с вышивкой. Кстати, о любви к вышивке поговорим отдельно.

Любовь к народным мотивам. Народные мотивы: вышиванки, венки, узоры – это отличительная особенность политиков Восточной Европы, причем – и у мужчин также. Майя Санду нередко позирует на фото в вышиванке, причем не только с крупными цветами и насыщенными оттенками, как в Бессарабии, но и в традиционной ие. Эта блуза также имеет специальный геометрический узор, тайна которого известна только молдавским мастерицам. Кстати, ия является объектом культурного наследия ЮНЕСКО и предметом гордости женщин Молдовы, поэтому и любовь Санду к этой рубашке вполне объяснима.

Инкогнито. Многим женщинам нравится обращать на себя внимание, особенно будучи в незнакомой компании. Но Майя Санду – не из таких. Президент Молдовы неоднократно отмечала, что за границей она даже чувствует себя комфортнее, поскольку ей можно даже не наносить макияж и не беспокоиться о прическе – лидера маленькой восточноевропейской страны не узнают на улицах. Тем не менее, это еще одна отличительная черта стиля президента – не пускать пыль в глаза там, где это заблаговременно не нужно.

История знает примеры руководителей-холостяков. Далеко ходить и не нужно – лидер РФ Владимир Путин, "бацька" Лукашенко, Джеймс Бюкенен в США, Эво Моралес в Боливии, всех этих лидеров-мужчин объединяет отсутствие рядом с ними "первой леди". Но вот женщины еще не так часто становились главами государств, а тех, кто руководит и появляется на меропритиях без супруга или сопровождения – можно пересчитать по пальцам.

Майя Санду, судя по тенденции, будет одной из них. Президент Молдовы тщательно охраняет свою личную жизнь от посторонних, но известно, что она ни разу не была замужем. Детей у нее также нет. А за свою активную поддержку прав сексуальных меньшинств, она и вовсе получила подозрения на предмет нетрадиционной сексуальной ориентации. Сама она не комментирует никакие догадки или слухи на этот счет. Правда, еще до начала президентской кампании, в соцсетях фигурировало фото, на котором женщина, похожая на Санду, целуется с девушкой на улице в Мюнхене. Однако, фото считают фальсификацией и попыткой скомпрометировать кандидата в президенты.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что известно о биографии и политическом пути Майи Санду – первой женщины-президента Молдовы.