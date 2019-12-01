M1 Music Awards 2019: самые яркие и откровенные наряды звезд

30 ноября в Киеве состоялась церемония награждения премии М1 Music Awards. Украинские исполнители в разных жанрах соревновались за победу в 10 номинациях, а также демонстрировали на красной дорожке необычные и яркие костюмы.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые яркие наряды украинских артистов, которые посетили премию.

Певица Настя Каменских появилась на красной дорожке в длинном черном платье и сопровождении девушек одетых в костюмы с животным принтом.

Скришот

Скришот

Хореограф Дима Коляденко пришел на церемонию награждения в белом костюме и обуви на каблуке.

Группа "Время и Стекло" появились в традиционных для себя стильных нарядах.

Алина Гросу выбрала для красной дорожки весьма странный наряд. Она появилась в длинном белом платье, которое очень напоминало свадебное.

Альона Альона появилась на красной дорожке в необычном и ярком наряде. Так, она надела черный купальник и красную накидку, дополнив образ белой обувью.

Как сообщал OBOZREVATEL, стилисты на показах и звезды мирового шоу-бизнеса показали самые модные тренды на стрижки сезона осень-зима 2019-2020.

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