Главная Новости
1 декабря • обновлено в 22:16
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

M1 Music Awards 2019: самые яркие и откровенные наряды звезд

4.6т
Читать материал на украинском

30 ноября в Киеве состоялась церемония награждения премии М1 Music Awards. Украинские исполнители в разных жанрах соревновались за победу в 10 номинациях, а также демонстрировали на красной дорожке необычные и яркие костюмы.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые яркие наряды украинских артистов, которые посетили премию.

M1 Music Awards 2019: самые яркие и откровенные наряды звезд
Новости
"Добро всегда побеждает зло": Лорак похвасталась, что стала "голосом" жены правой руки Путина

Певица Настя Каменских появилась на красной дорожке в длинном черном платье и сопровождении девушек одетых в костюмы с животным принтом.

M1 Music Awards 2019: самые яркие и откровенные наряды звезд

Скришот

M1 Music Awards 2019: самые яркие и откровенные наряды звезд

Скришот

Хореограф Дима Коляденко пришел на церемонию награждения в белом костюме и обуви на каблуке.

M1 Music Awards 2019: самые яркие и откровенные наряды звезд

Группа "Время и Стекло" появились в традиционных для себя стильных нарядах.

@m1ukraine music awards 2019

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Алина Гросу выбрала для красной дорожки весьма странный наряд. Она появилась в длинном белом платье, которое очень напоминало свадебное.

Альона Альона появилась на красной дорожке в необычном и ярком наряде. Так, она надела черный купальник и красную накидку, дополнив образ белой обувью.

Мамка in da house💣

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Как сообщал OBOZREVATEL, стилисты на показах и звезды мирового шоу-бизнеса показали самые модные тренды на стрижки сезона осень-зима 2019-2020.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги