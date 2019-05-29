Модные тренды лета 2019: какую обувь выбрать

Весна подходит к концу, а это значит, что пора выбирать новые босоножки для летнего отдыха. Мировые дизайнеры не перестают удивлять своими новинками на показах моды.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать главные тренды летней обуви в 2019 году.
shkolazhizni.ru
Сандалии
В этом году будут иметь преимущество босоножки с толстой подошвой. Они могут быть неоновые, с завязками на ноге или ремешками. Кроме того, важным трендом являются спортивные босоножки, или туристические сандалии.
Босоножки на толстой подошве. Вариант 1
фото: www.cosmo.ru
Босоножки на толстой подошве. Вариант 2
фото: www.marieclaire.ru
Босоножки на толстой подошве. Вариант 3
фото: www.marieclaire.ru
Босоножки на толстой подошве. Вариант 4
фото: womenshealth.su
Босоножки на толстой подошве. Вариант 5
фото: www.cosmo.ru
Босоножки на толстой подошве. Вариант 6
фото: www.cosmo.ru
Босоножки на толстой подошве. Вариант 7
фото: www.cosmo.ru
Босоножки на толстой подошве. Вариант 8
фото: www.cosmo.ru
Люрексовые босоножки
Тренды постоянно меняются и вместе с широкой подошвой в моду приходит люрексовой каблук. Такой вариант подойдет далеко не под все наряды, но иметь в своем гардеробе такую пару в 2019 необходимо.
Люрексовые босоножки. Вариант 1
фото: womenshealth.su
Люрексовые босоножки. Вариант 2
фото: womenshealth.su
Люрексовые босоножки. Вариант 3
фото: womenshealth.su
Тонкие ремешки и веревки
Третьим модным элементом летних босоножек 2019 является веревки. Обувь может быть на каблуке или без него. Этот тренд стал главным элементом на обуви, представленной на Неделе моды в Лондоне. Ее использовали бренды House of Holland, Mary Katrantzou, Roland Mouret и Burberry.
Босоножки с веревками. Вариант 1
фото: www.harpersbazaar.com
Босоножки с веревками. Вариант 2
фото: www.harpersbazaar.com
Босоножки с веревками. Вариант 3
фото: www.marieclaire.ru
Босоножки с веревками. Вариант 4
фото: www.marieclaire.ru
Босоножки с веревками. Вариант 5
фото: womenshealth.su
Босоножки с веревками. Вариант 6
фото: womenshealth.su
Как ранее писал OBOZREVATEL, неотъемлемый элемент летнего стиля каждой модницы – солнцезащитные очки. Этот аксессуар с каждым годом становится все более оригинальным по форме, цвету, размеру и материалу. Большое значение в этом сезоне будет иметь массивная оправа.
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