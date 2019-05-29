Модные тренды лета 2019: какую обувь выбрать

Весна подходит к концу, а это значит, что пора выбирать новые босоножки для летнего отдыха. Мировые дизайнеры не перестают удивлять своими новинками на показах моды.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать главные тренды летней обуви в 2019 году.

shkolazhizni.ru

Сандалии

В этом году будут иметь преимущество босоножки с толстой подошвой. Они могут быть неоновые, с завязками на ноге или ремешками. Кроме того, важным трендом являются спортивные босоножки, или туристические сандалии.

Босоножки на толстой подошве. Вариант 1 фото: www.cosmo.ru

Босоножки на толстой подошве. Вариант 2 фото: www.marieclaire.ru

Босоножки на толстой подошве. Вариант 3 фото: www.marieclaire.ru

Босоножки на толстой подошве. Вариант 4 фото: womenshealth.su

Босоножки на толстой подошве. Вариант 5 фото: www.cosmo.ru

Босоножки на толстой подошве. Вариант 6 фото: www.cosmo.ru

Босоножки на толстой подошве. Вариант 7 фото: www.cosmo.ru

Босоножки на толстой подошве. Вариант 8 фото: www.cosmo.ru

Люрексовые босоножки

Тренды постоянно меняются и вместе с широкой подошвой в моду приходит люрексовой каблук. Такой вариант подойдет далеко не под все наряды, но иметь в своем гардеробе такую пару в 2019 необходимо.

Люрексовые босоножки. Вариант 1 фото: womenshealth.su

Люрексовые босоножки. Вариант 2 фото: womenshealth.su

Люрексовые босоножки. Вариант 3 фото: womenshealth.su

Тонкие ремешки и веревки

Третьим модным элементом летних босоножек 2019 является веревки. Обувь может быть на каблуке или без него. Этот тренд стал главным элементом на обуви, представленной на Неделе моды в Лондоне. Ее использовали бренды House of Holland, Mary Katrantzou, Roland Mouret и Burberry.

Босоножки с веревками. Вариант 1 фото: www.harpersbazaar.com

Босоножки с веревками. Вариант 2 фото: www.harpersbazaar.com

Босоножки с веревками. Вариант 3 фото: www.marieclaire.ru

Босоножки с веревками. Вариант 4 фото: www.marieclaire.ru

Босоножки с веревками. Вариант 5 фото: womenshealth.su

Босоножки с веревками. Вариант 6 фото: womenshealth.su

Как ранее писал OBOZREVATEL, неотъемлемый элемент летнего стиля каждой модницы – солнцезащитные очки. Этот аксессуар с каждым годом становится все более оригинальным по форме, цвету, размеру и материалу. Большое значение в этом сезоне будет иметь массивная оправа.

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