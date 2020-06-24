Трендовые образы для лета создаются по простым правилам: натуральный состав ткани, легкость, приятные оттенки и мультифункциональность - чтобы утром в офис, в обед - встретиться с мамой, вечером отправиться на танцы или пляжный пикник. Я сделала подборку самых актуальных тенденций лета 2020.

Никто не просит прятать базовые джинсы в дальний шкаф, как только на улице повыситься температура. Можно просто сменить дополнение и сделать его максимально легким и стильным. Футболка свободного кроя с принтами, легкие босоножки на тонких ремешках и широкополая шляпа, которая убережёт от солнечных лучей и лицо, и волосы.

Не обойтись летом без платья макси длины с пестрым принтом. В таком можно и в офис, и на прогулку в выходной. Выбирайте легкую ткань и тогда платье будет прекрасно защищать от жары, даже в полдень. Подбирайте аксессуары под случай и придерживайтесь одной гаммы, чтобы сохранить акцент на основной вещи в образе.

Полюбившись однажды, кюлоты надолго засели в гардеробах модниц для всех сезонов в году. Это уникальная часть образа, которая требует особого внимания: к фасону, длине, материалу, расцветке. Но подбирая все в точности под вашу фигуру, а не слепо следую трендам, вы имеете все шансы на успех. Дополнять их можно разными вариантами верха - как облегающими, так и более просторными.

Летние платья - отдельная тема. В этом сезоне обратите внимание на платья-рубашки, в зависимости от ткани и расцветки они легко могут стать основой всего гардероба на это лето. Подчеркивайте талию с помощью контрастных поясов и дополняйте образ аксессуарами в тон - босоножки на устойчивом каблуке, вместительные сумки, можно добавить еще и шелковый платок с абстрактными узорами.

Этнические образы не покидают нас и этим летом. Нарочито объемные платья с вышивкой или ее имитацией должны найти место в вашем гардеробе, если до сих пор этого не случилось. Минималистичные и легкие, такие платья мастхев летнего периода, ведь их легко преобразить с помощью простых деталей: открытых босоножек с прозрачными деталями, сумок с плетеными вставками и тонких цепочек вместо пластиковых браслетов.