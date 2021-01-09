Louis Vuitton выкупила ювелирную компанию Tiffany за 16 миллиардов долларов

Obozrevatel
Obozrevatel
Мода
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Louis Vuitton выкупила ювелирную компанию Tiffany за 16 миллиардов долларов

Известная сеть Louis Vuitton выкупила компанию Tiffany & Co, заплатив 15,8 миллиардов долларов. Отвечать за продукты и коммуникацию Tifanny теперь будет сын владельца Louis Vuitton Алесандр Арно.

Как сообщает Reuters, в ходе смены руководства аналитики ожидают, что в составе новой корпорации Tiffany поменяет стратегию, оформление магазинов и работу в онлайн-сторах.

Магазины бренда Louis Vuitton.

Стоит отметить, что ранее Александр Арно возглавлял немецкую компанию Rimowa, которая занималась производством багажей. Он объединил ее с брендом спортивной одежды Supreme и "сделал рывок" в работе с социальными сетями. Таким образом компании привлекают молодых покупателей.

К слову, впервые о поглощении Tiffany стало известно в 2019 году. Тогда речь шла о сделке на 16,2 миллиарда долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, дизайнер Louis Vuitton создал необычный Mercedes G-class.

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