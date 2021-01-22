Louis Vuitton обхитрил пандемию и "отправил" модников в путешествие

Известный французский бренд Louis Vuitton представил новую коллекцию мужской одежды. Тема показа связана с путешествиями, так как из-за пандемии многие люди не могут посещать любимые курорты.

В основном компания создала длинные пальто и плащи, куртки, брюки в клетку и приталенные костюмы с разнообразными орнаментами. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, некоторые модели вышли на подиум в пуховиках, украшенных изображениями достопримечательностей Парижа и Нью-Йорка. Другие показали дорожные чемоданы и сумки, связанные с путешествиями.

Louis Vuitton новая коллекция Daily Mail

Louis Vuitton показал новую мужскую коллекцию Daily Mail

Необычные сумки от Louis Vuitton Daily Mail

Бренд Louis Vuitton представил коллекцию, связанную с путешествями Daily Mail

Пуговицы пальто и пиджаков сделаны в форме самолетов, рубашки с коротким рукавом с подплечниками напоминают ретро-форму бортпроводников.

Новая коллекция от Louis Vuitton Daily Mail

Louis Vuitton представил коллекцию пальто Daily Mail

Модели Louis Vuitton скопировали образы Daily Mail

Кроме того, Louis Vuitton представил коллекцию пальто, напоминающие плюшевые халаты. А также мужские костюмы, в которых модели скопировали образ бизнесменов, неся кофе и газеты.

Бренд Louis Vuitton представил новую коллекцию мужской одежды Daily Mail

Новая мужская коллекция от Louis Vuitton Daily Mail

Как выглядит новая коллекция от Louis Vuitton Daily Mail

Louis Vuitton перенес моделей в мир путешествий Daily Mail

Мужская одежда от Louis Vuitton Daily Mail

Мужская коллекция 2021 от Louis Vuitton Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бренд Versace выпустил новую коллекцию одежды на 2021 год под названием "Le Muse". Акцент был сделан на однотонных материалах, которые сочетались с богатыми принтами Versace.