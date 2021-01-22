Louis Vuitton обхитрил пандемию и "отправил" модников в путешествие

София Ковнир Мода 12:29, 22.01.2021 Обновлено: 12:29, 22.01.2021

Известный французский бренд Louis Vuitton представил новую коллекцию мужской одежды. Тема показа связана с путешествиями, так как из-за пандемии многие люди не могут посещать любимые курорты.

В основном компания создала длинные пальто и плащи, куртки, брюки в клетку и приталенные костюмы с разнообразными орнаментами. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, некоторые модели вышли на подиум в пуховиках, украшенных изображениями достопримечательностей Парижа и Нью-Йорка. Другие показали дорожные чемоданы и сумки, связанные с путешествиями.

Louis Vuitton новая коллекция
Daily Mail
Louis Vuitton показал новую мужскую коллекцию
Daily Mail
Необычные сумки от Louis Vuitton
Daily Mail
Бренд Louis Vuitton представил коллекцию, связанную с путешествями
Daily Mail

Пуговицы пальто и пиджаков сделаны в форме самолетов, рубашки с коротким рукавом с подплечниками напоминают ретро-форму бортпроводников.

Новая коллекция от Louis Vuitton
Daily Mail
Louis Vuitton представил коллекцию пальто
Daily Mail
Модели Louis Vuitton скопировали образы
Daily Mail

Кроме того, Louis Vuitton представил коллекцию пальто, напоминающие плюшевые халаты. А также мужские костюмы, в которых модели скопировали образ бизнесменов, неся кофе и газеты.

Бренд Louis Vuitton представил новую коллекцию мужской одежды
Daily Mail
Новая мужская коллекция от Louis Vuitton
Daily Mail
Как выглядит новая коллекция от Louis Vuitton
Daily Mail
Louis Vuitton перенес моделей в мир путешествий
Daily Mail
Мужская одежда от Louis Vuitton
Daily Mail
Мужская коллекция 2021 от Louis Vuitton
Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бренд Versace выпустил новую коллекцию одежды на 2021 год под названием "Le Muse". Акцент был сделан на однотонных материалах, которые сочетались с богатыми принтами Versace.

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