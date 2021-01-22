Louis Vuitton обхитрил пандемию и "отправил" модников в путешествие

София Ковнир
София Ковнир
Мода
2,4 т.
Louis Vuitton обхитрил пандемию и 'отправил' модников в путешествие

Известный французский бренд Louis Vuitton представил новую коллекцию мужской одежды. Тема показа связана с путешествиями, так как из-за пандемии многие люди не могут посещать любимые курорты.

В основном компания создала длинные пальто и плащи, куртки, брюки в клетку и приталенные костюмы с разнообразными орнаментами. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, некоторые модели вышли на подиум в пуховиках, украшенных изображениями достопримечательностей Парижа и Нью-Йорка. Другие показали дорожные чемоданы и сумки, связанные с путешествиями.

Louis Vuitton новая коллекция
Louis Vuitton показал новую мужскую коллекцию
Необычные сумки от Louis Vuitton
Бренд Louis Vuitton представил коллекцию, связанную с путешествями

Пуговицы пальто и пиджаков сделаны в форме самолетов, рубашки с коротким рукавом с подплечниками напоминают ретро-форму бортпроводников.

Новая коллекция от Louis Vuitton
Louis Vuitton представил коллекцию пальто
Модели Louis Vuitton скопировали образы

Кроме того, Louis Vuitton представил коллекцию пальто, напоминающие плюшевые халаты. А также мужские костюмы, в которых модели скопировали образ бизнесменов, неся кофе и газеты.

Бренд Louis Vuitton представил новую коллекцию мужской одежды
Новая мужская коллекция от Louis Vuitton
Как выглядит новая коллекция от Louis Vuitton
Louis Vuitton перенес моделей в мир путешествий
Мужская одежда от Louis Vuitton
Мужская коллекция 2021 от Louis Vuitton

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бренд Versace выпустил новую коллекцию одежды на 2021 год под названием "Le Muse". Акцент был сделан на однотонных материалах, которые сочетались с богатыми принтами Versace.

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