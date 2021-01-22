Louis Vuitton обхитрил пандемию и 'отправил' модников в путешествие

Известный французский бренд Louis Vuitton представил новую коллекцию мужской одежды. Тема показа связана с путешествиями, так как из-за пандемии многие люди не могут посещать любимые курорты.

В основном компания создала длинные пальто и плащи, куртки, брюки в клетку и приталенные костюмы с разнообразными орнаментами. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, некоторые модели вышли на подиум в пуховиках, украшенных изображениями достопримечательностей Парижа и Нью-Йорка. Другие показали дорожные чемоданы и сумки, связанные с путешествиями.

Пуговицы пальто и пиджаков сделаны в форме самолетов, рубашки с коротким рукавом с подплечниками напоминают ретро-форму бортпроводников.

Кроме того, Louis Vuitton представил коллекцию пальто, напоминающие плюшевые халаты. А также мужские костюмы, в которых модели скопировали образ бизнесменов, неся кофе и газеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бренд Versace выпустил новую коллекцию одежды на 2021 год под названием "Le Muse". Акцент был сделан на однотонных материалах, которые сочетались с богатыми принтами Versace.