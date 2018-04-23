Легкость и женственность: топ-15 трендовых платьев, которые должны быть в гардеробе

Каждая девушка с нетерпением ждет весны, чтобы наконец-таки снять с себя многослойные наряды и облачиться в легкое воздушное платье. Оно способно грамотно подчеркнуть Вашу женственность, а также придать образу непринужденность и романтичность.

Воздушные платья, изготовленные из струящихся натуральных тканей - настоящий must have сезона весна-лето 2018. Совершенно не обязательно ждать первых летних дней, чтобы носить легкие наряды из хлопка и батиста. Сложносочиненные или минималистические,полупрозрачные или антично-скульптурные варианты представляют ведущие модные дома. В новом сезоне недостатка в интересных платьях точно не будет. "Обозреватель" подготовил подборку наиболее удачных вариантов легких весенних платьев, которые сделают Вас настоящей иконой стиля.

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Как сообщал "Обозреватель", в весенне-летнем сезоне-2018 на пик популярности возвращаются длинные юбки. Культовые мировые знаменитости показали на своем примере, как носить этот предмет гардероба.