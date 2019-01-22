Легендарный модельер Chanel перепугал посетителей показа

Легендарный модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд напугал посетителей показа, не выйдя на поклон.

По данным издания Women’s Wear Daily, это произошло 22 января в Большом дворце в Париже на финале показа коллекции весна-лето 2019.

Уточняется, что вместо Лагерфельда на сцену вышла студийный директор Chanel Виржини Виард, что взволновало посетителей. Ведь модельер никогда раньше не пропускал выхода на сцену после показа.

"Для традиционного приветствия в конце шоу, Лагерфельд, который чувствовал себя усталым, попросил Вирджини Виард, директора творческой студии дома, представлять его и приветствовать гостей", – прокомментировали представители Chanel.

Карл Лагерфельд

После первого показа, который прошел в 10:00 по местному времени, диктор заявил, что дизайнер появится на втором, в полдень. Однако после него Лагерфельд опять не вышел.

"Мы желаем, чтобы г-н Лагерфельд быстро восстановился", – сказал диктор, не предоставив подробностей.

Стоит отметить, что Лагерфельду в сентябре исполнилось 85 лет. В 1983 году он стал художественным директором дома Chanel, где сначала работал над созданием коллекций прет-а-порте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Chanel презентовал новую коллекцию одежды Métiers d'Art, созданную Лагерфельдом, которую он посвятил Древнему Египту,

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