Легендарная Pink вышла на сцену в наряде украинского бренда

Американская поп-исполнительница Pink выступила на шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке в наряде модного украинского дизайнера Валерии Ковальской.

Об этом художница написала на своей странице в Instagram, продемонстрировав модельный ряд.

Pink instagram /pink

"Музыкальная икона Pink в фирменном смокинге Валерии Ковальской во время выступления на шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке", – подписала Ковальская.

Стоимость одного жакета начинается от 640 евро в интернет-магазине. Образ певица дополнила белой рубашкой и красными брюками, которые стали ярким дополнением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудская звезда Кэтрин-Зета-Джонс пришла на летний бранч с мужем Майклом Дугласом в хлопковой тунике от украинского бренда Yuliya Magdych.

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