Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Мода

Легендарная Pink вышла на сцену в наряде украинского бренда

889 Читать материал на украинском

Американская поп-исполнительница Pink выступила на шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке в наряде модного украинского дизайнера Валерии Ковальской.

Об этом художница написала на своей странице в Instagram, продемонстрировав модельный ряд.

Pink

Pink

instagram /pink

"Музыкальная икона Pink в фирменном смокинге Валерии Ковальской во время выступления на шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке", – подписала Ковальская.

Новости
Мода и стиль в новом парламенте: как будут одеваться депутаты

Стоимость одного жакета начинается от 640 евро в интернет-магазине. Образ певица дополнила белой рубашкой и красными брюками, которые стали ярким дополнением.

Легендарная Pink вышла на сцену в наряде украинского бренда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудская звезда Кэтрин-Зета-Джонс пришла на летний бранч с мужем Майклом Дугласом в хлопковой тунике от украинского бренда Yuliya Magdych.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Персона
певица Pink
Место
США Нью-Йорк
Теги
Мода шоу-бизнес концерт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...