Леди Гага показала грудь на престижной кинопремии в США

В воскресенье, 27 января, в Лос-Анджелесе прошла 25-я церемония вручения наград от Гильдии киноактеров США. Так, мероприятие посетила американская поп-певица Леди Гага, которая за кинороботу "Звезда родилась" была номинирована в двух категориях: личная — за "лучшую женскую роль" и коллективная — "за картину".

Так, на торжественной церемонии звезда предстала в образе невесты, примерив белоснежное платье от Dior с глубоким вырезом декольте и высоким разрезом на ноге.

Свой образ певица дополнила темной помадой, туфлями-лодочками в тон наряду и ювелирными украшениями от Tiffany&Co.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эпатажная американская поп-певица Леди Гага сделала горячее фото для обложки октябрьского номера американского издания Vogue.

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