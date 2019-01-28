|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Мода

Леди Гага показала грудь на престижной кинопремии в США

1.3тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 27 января, в Лос-Анджелесе прошла 25-я церемония вручения наград от Гильдии киноактеров США. Так, мероприятие посетила американская поп-певица Леди Гага, которая за кинороботу "Звезда родилась" была номинирована в двух категориях: личная — за "лучшую женскую роль" и коллективная — "за картину".

Так, на торжественной церемонии звезда предстала в образе невесты, примерив белоснежное платье от Dior с глубоким вырезом декольте и высоким разрезом на ноге.

Леди Гага показала грудь на престижной кинопремии в США
Леди Гага показала грудь на престижной кинопремии в США
Новости
Леди Гагу высмеяли за пиджак на голом теле, который она надела из-за изнасилования

Свой образ певица дополнила темной помадой, туфлями-лодочками в тон наряду и ювелирными украшениями от Tiffany&Co.

Леди Гага показала грудь на престижной кинопремии в США
Леди Гага показала грудь на престижной кинопремии в США

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эпатажная американская поп-певица Леди Гага сделала горячее фото для обложки октябрьского номера американского издания Vogue.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Леди Гага
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги