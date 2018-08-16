Купите это немедленно! Топ-10 стильных вещей на предстоящую осень

Модные эксперты составили список из десяти самых стильных вещей, которые необходимо приобрести к осени. Об этом сообщает Mirror.

Первый - утепленный клетчатый жакет оверсайз, что совмещает два тренда в одном – модный принт и фасон.

Классическая плиссированная миди-юбка темных оттенков.

За ними последовала рубашка в крупный горох с короткими рукавами в стиле 1950-х.

Мы были одержимы миди-юбкой в течение последних двух сезонов, и она все еще сильна для осени. Одно замечание – лучше – нестандартный крой.

"Верблюжий цвет". Это оттенок коричневого, находящийся в тёплой цветовой гамме. Точнее, это даже не один оттенок. Он варьируется от светлого бежевого до среднего коричневого тона. Супертренд всех последних коллекций.

Ботильоны на невысоком каблуке. Особенно в сочетании с миди-платьем или юбкой.

Платье с цветочным принтом в сочетании с кроссовками или ботинками.

Востребованными также назвали вещи с экзотическим змеиным принтом, особенно верхняя одежда и аксессуары.

Предпоследним в списке оказался классический длинный тренч бежевого цвета с поясом.

Последнее место - вещи с блестящей нитью, а также разнообразные вставки люрекса или просто пайетки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты рассказали о новых трендах свадебных платьев.