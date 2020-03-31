Культовые платья героинь советского кино: наряды, о которых мечтали в СССР

Советские женщины не часто могли порадовать себя красивыми платьями: они были либо слишком дорогими, либо их не было в магазинах вовсе. Мода в СССР была откровенной странной, но выбирать было особо не из чего.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, о каких платьях мечтали советские женщины.

Платье Леночки Крыловой из "Карнавальной ночи" (1956)

Наряды в стиле нью-лук созданные Кристианом Диором стали популярны еще в 40-х годах, но советские модницы узнали о них лишь после фильма "Карнавальная ночь" благодаря киногероине Леночке Крыловой в исполнении Людмилы Гурченко.

Платье из фильма не сохранилось – его съела моль в одной из костюмерных "Мосфильма".

Платье Нади Шевелевой из "Иронии судьбы, или С легким паром!" (1975)

Героиня Барбары Брыльска в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" заставила работников советских ателье потрудиться. Платье-рубашка, в котором героиня предстала перед зрителями стало сверхпопулярным. Отметим, что этот же наряд можно было увидеть в фильме "Опасный поворот". Создателем наряда была Ольга Кручинина, которая для Барбары урезала длину юбки.

Платье Людмилы Прокофьевны из "Служебного романа" (1977)

Синее клетчатое платье было создано в духе всех модных веяний того времени: клетка, большие пуговицы, широкие карманы, пояс, делающий акцент на талии, длина миди.

Платье Зиночки из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

Советские женщины не всегда могли позволить себе такие заметные вещи, как наряды жены инженера Тимофеева Зины. На прилавках магазинов подобных моделей просто не было. Тогда, красному платью-рубашке было уделено особое внимание. "Платье, как у Зины" стал самым популярным поисковым запросом в советских ателье по пошиву одежды.

Платья Кати и Людмилы из фильма "Москва слезам не верит" (1980)

Платье в черно-белую полоску, в которое героиня Ирины Муравьевой переодевается после смены на хлебозаводе и стиль зрелой Кати Тихомировой стал образцом для всех бизнес-вумен страны.

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