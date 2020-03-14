Культовые наряды времен СССР: как одевались советские модницы

Мода начала зарождаться в СССР только в послевоенные годы. Но и в это время женщинам и мужчинам приходилось идти на хитрости - варить штаны и рисовать чулочный шов карандашом на ногах.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть пять культовых вещей, которые обожали советские модницы.

Чулочные рейтузы

Чулки, или чулочные рейтузы, как их тогда называли, делали исключительно из шерсти и хлопка, а колготки появились в СССР лишь в 50-60 годах.

Достать модные фильдеперсовые чулки было практически невозможно, поэтому женщины шли на хитрость — рисовали на ногах карандашом полоску, которая напомнила шов чулок.

Штаны — бананы

В 80-е в СССР появилась мода на брюки-бананы. Широкие сверху и очень узкие к низу, они шились из всевозможных материалов и всевозможных расцветок. Тогда же модными стали и комбинезоны, нижняя часть которых опять же имела форму бананов.

Вареные джинсы

Одна из наиболее культовых вещей СССР - джинсы-варенки. Настоящие штаны такого цветы было не достать, поэтому советские модницы покупали джинсы скручивали их и варили в отбеливателе.

Водолазки и рубашки

Парни предпочитали водолазки и рубашки простого кроя, а вот девушки часто выбирали наряды широкого кроя. Часто их сочетали с юбками, штанами-бананами или бриджами.

Лосины и колготки

Чаще всего на витринах магазинов и на рынках можно было найти только черные лосины, но настоящие модницы искали яркие малиновые и бирюзовые. К ним надевали широкие рубашки с поясом, мини-юбки, короткие платья из трикотажа или же сочетали их со спортивной одеждой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР зарплаты женщин в среднем были на 30% меньше, чем у мужчин. Медсестра могла зарабатывать от 80 до 120 советских рублей, женщина-инженер около 130 рублей.

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