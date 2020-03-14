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14 марта • обновлено в 06:09
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Культовые наряды времен СССР: как одевались советские модницы

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Мода начала зарождаться в СССР только в послевоенные годы. Но и в это время женщинам и мужчинам приходилось идти на хитрости - варить штаны и рисовать чулочный шов карандашом на ногах.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть пять культовых вещей, которые обожали советские модницы.

Культовые наряды времен СССР: как одевались советские модницы

Чулочные рейтузы

Чулки, или чулочные рейтузы, как их тогда называли, делали исключительно из шерсти и хлопка, а колготки появились в СССР лишь в 50-60 годах.

Культовые наряды времен СССР: как одевались советские модницы

Достать модные фильдеперсовые чулки было практически невозможно, поэтому женщины шли на хитрость — рисовали на ногах карандашом полоску, которая напомнила шов чулок.

Культовые наряды времен СССР: как одевались советские модницы

Штаны — бананы

В 80-е в СССР появилась мода на брюки-бананы. Широкие сверху и очень узкие к низу, они шились из всевозможных материалов и всевозможных расцветок. Тогда же модными стали и комбинезоны, нижняя часть которых опять же имела форму бананов.

Культовые наряды времен СССР: как одевались советские модницы

Вареные джинсы

Одна из наиболее культовых вещей СССР - джинсы-варенки. Настоящие штаны такого цветы было не достать, поэтому советские модницы покупали джинсы скручивали их и варили в отбеливателе.

Культовые наряды времен СССР: как одевались советские модницы

Водолазки и рубашки

Парни предпочитали водолазки и рубашки простого кроя, а вот девушки часто выбирали наряды широкого кроя. Часто их сочетали с юбками, штанами-бананами или бриджами.

Культовые наряды времен СССР: как одевались советские модницы

Лосины и колготки

Чаще всего на витринах магазинов и на рынках можно было найти только черные лосины, но настоящие модницы искали яркие малиновые и бирюзовые. К ним надевали широкие рубашки с поясом, мини-юбки, короткие платья из трикотажа или же сочетали их со спортивной одеждой.

Культовые наряды времен СССР: как одевались советские модницы

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР зарплаты женщин в среднем были на 30% меньше, чем у мужчин. Медсестра могла зарабатывать от 80 до 120 советских рублей, женщина-инженер около 130 рублей.

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Автор
Мария Дидык
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