Культовая модель снялась в обнаженной фотосессии: сеть в восторге

Всемирно известная модель Наоми Кэмбелл стала героиней горячей фотосессии, в которой звезда снялась обнаженной.
48-летняя модель снялась без одежды, а свои пикантные части тела она прикрыла лентами с надписью "Lоve". Эротический снимок опубликован в ее Instagram-аккаунте.
Так, съемка состоялась по случаю рекламной кампании модного бренда одежды Тhe Love Мagazine.
Образ Наоми дополнил также эсктравагантный головной убор: массивная сетка, наполненная воздушыми шариками.
Фанаты топ-модели пришли в восторг от смелой работы: фото оценила лайками более 120 тысяч пользователей. Также больше тысячи из них оставили свои комментарии.
Как сообщал OBOZREVATEL, всемирно известную темнокожую модель Наоми Кэмпбелл в США признали "Иконой моды" 2018 года.