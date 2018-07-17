Культовая модель снялась в обнаженной фотосессии: сеть в восторге

Всемирно известная модель Наоми Кэмбелл стала героиней горячей фотосессии, в которой звезда снялась обнаженной.

48-летняя модель снялась без одежды, а свои пикантные части тела она прикрыла лентами с надписью "Lоve". Эротический снимок опубликован в ее Instagram-аккаунте.

Так, съемка состоялась по случаю рекламной кампании модного бренда одежды Тhe Love Мagazine.

Публикация от Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) 16 Июл 2018 в 7:18 PDT

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Образ Наоми дополнил также эсктравагантный головной убор: массивная сетка, наполненная воздушыми шариками.

Фанаты топ-модели пришли в восторг от смелой работы: фото оценила лайками более 120 тысяч пользователей. Также больше тысячи из них оставили свои комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, всемирно известную темнокожую модель Наоми Кэмпбелл в США признали "Иконой моды" 2018 года.