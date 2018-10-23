''Куда смотрит дизайнер?'' Каменских в дерзком наряде вызвала споры в сети

Известная украинская певица Настя Каменских вызвала споры в сети дерзким нарядом: артистка предстала перед публикой в смелом леопардовом комбинезоне.

Так, певица выбрала неоднозначный образ для светского мероприятия. Некоторые поклонники Насти довольно резко отреагировали на ее модный эксперимент. Снимок Каменских опубликован в ее Instagram-аккаунте.

"Ужас этот леопардовый костюм. Не понимаю дизайнера, куда он смотрит?" — возмутились фанаты певицы.

Другие же наоборот отметили, что Каменских выглядит в облегающем комбинезоне очень стильно и сексуально.

"Очень крутая!" - отметили фолловеры, сравнив также Настю со знаменитой американской певицей Бейонсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских удивила поклонников странным фото, на котором она выглядит смешно из-за неудачно подобранного платья.