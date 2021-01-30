Как менялись женские тела от 1900-х до сегодня: фото идеалов красоты

Мода меняется не только на стиль жизни, одежду и прически. Женскую красоту долгие годы определяли мужчины, модные дома и другие авторитеты.

Только сейчас, в XXI веке, появляется понимание того, что каждая женщина – уникальна со своими веснушками, сантиметрами на талии, высоким или низким ростом, короткими или длинными волосами, родинками, пирсингом, тату… OBOZREVATEL предлагает углубиться в прошлое и полюбоваться многогранной красотой женщин, начиная с 1900-х годов.

1900-е – неестественная талия 40 см

В начале ХХ века женщины безжалостно истязали свое тело беспощадными корсетами, которые не только сдавливали ребра, но и утягивали талию до немыслимых 40 см. Считалось, что чем тоньше талия – тем женщина красивее и сильнее вызывала желание у противоположного пола. Из-за этого модницы часто падали в обмороки и чувствовали недомогание. Идеальной считалась фигура "треугольник".

1910-20-е – мальчишеское телосложение

Эпоха первой мировой войны внесла свои коррективы. Мужчины ушли на войну, и женщины остались одни на долгое время. Корсеты были заброшены в шкаф, а женственность и "белые ручки" порицались на общественном уровне. Красивыми тогда считались девушки с прямой худенькой фигурой, маленькой грудью и узкими бедрами. Поэтому обладательницы больших размеров прятали грудь в специальные утягивающие лифчики. Тогда же впервые вошел в моду загар.

1930-40-е – фигура "песочные часы" с естественными округлостями

В эти годы все старались копировать стиль голливудских звезд, поэтому женщины начали подчеркивать свои достоинства льнущими к телу нарядами. Пышные ресницы и розовый румянец – непременные атрибуты каждой девушки, где бы она ни находилась. Тон задавали Ингрид Бергман и Рита Хейворт.

1950-е – пышная грудь и тонкая талия

Война закончилась, и теперь девушки всецело посвятили себя красоте и моде. Макияж становится более плотным и "искусственным": фарфоровая кожа, нарисованные родинки и яркие глянцевые губы. Также на пике популярности были высокие прически, начесы и белые кудри, как у Мэрилин Монро. Перекись водорода стала как никогда востребована – именно с ее помощью красавицы выжигали свой натуральный цвет волос в погоне за желанным блондом. В эти годы "правили бал" актрисы Мэрилин Монро и Одри Хепберн, а идеальной была фигура "песочные часы".

1960-е – чрезмерная худоба

Если еще 10 лет назад нескладная девочка-подросток с длинными тонкими ногами вызвала бы лишь улыбку, то в 60-е годы ей стремились подражать миллионы – модель Твигги ознаменовала собой новое десятилетие. Восхищаясь неестественной худобой модели, девушки повально бросились в аптеки сметать с прилавков таблетки для похудения.

1970-80-е – сильное и спортивное тело

В эти годы женщины впервые задумались о здоровье. Настала пора избавиться от поклонения анорексичным моделям и заняться спортом. Именно атлетические женские фигуры ценились в эти годы превыше всего. Эталоном красоты становятся супермодели Клаудия Шиффер и Синди Кроуфорд.

1990-е – высокий рост и знаменитые 90-60-90

И снова женщинам приходится возвращаться к "мальчишеским" 20-м. Самыми красивыми в конце ХХ века считались женщины, у которых буквально торчали кости и просвечивали ребра. Идеал красоты становится практически недостижимым для "простых смертных", которые все так же, как и в 60-х, отчаянно пытаются худеть.

2000-е – худоба и большая грудь

В моде стройные и подтянутые девушки спортивного телосложения с большой грудью. Звание самой красивой девушки в мире достается Жизель Бундхен, а молодежь "сходит с ума" по юной Бритни Спирс. Пластические операции стали популярны как никогда.

2010-2020-е – натуральность во всем

В XXI веке на смену худобе и заветным параметрам 90-60-90 приходит бодипозитив. На обложках журналов и каталогов появляются модели разной комплекции. Увлечение загаром начала нулевых сменяется здоровым естественным цветом кожи, выжженный блонд – натуральными оттенками. Доступной для каждой становится пластическая хирургия. Однако постепенно надутые губы "как у Джоли" и большая искусственная грудь становятся пережитками прошлого.

И наконец-то сегодня стало модно быть такими, какими мы есть.

Как сообщал OBOZREVATEL, пластический хирург рассказал, какие операции чаще всего выбирают украинки. Так, самым большим спросом у жительниц Украины пользуются "губы дьявола" и "углы Джоли". Отметим, что "углы Джоли" – это процедура по увеличению углов нижней челюсти.