Всегда сложно писать на тему, в которую ты профессионально погружен много лет. В своих замечаниях и высказываниях необходимо быть толерантным и смотреть с профессиональной точки зрения. На данный момент, я не имею в виду тему самой красной дорожки, речь пойдет о платьях и образах, которые мы на ней наблюдаем. Для меня изначально важно в этом всем - это понимание сути дресс-кода. Уже в самом названии все заложено - платье по определенному правилу или закону, назовите как хотите - это уже к филологам. А правила нас учат уважать и, если кто-то не выполняет эти правила, то существуют антимеры - не пускать. Попробуйте на знаковое мероприятие (не в Украине) прийти вопреки дресс-коду. Вас попросту не пустят. Конечно, если вы звезда первой величины, можете позволить себе некие вольности, но не цирк. Хотя, как раз звезды, в основном, соблюдают правила, потому что связаны различными обязательствами перед продюсерами фильмов и рекламными контрактами, а также любовью зрителей. Они кумиры, в первую очередь!

Дальше - традиции. Да, я опять об этом - моя любимая тема. Должно пройти немало времени, чтобы сложился определенный культурный слой, и даже не один. Так, без высокообразованной и богатой элиты, которая чтит эти традиции, тоже не будет настоящей светской жизни. Планка должна быть завышенной, чтобы добиться результата. Красная дорожка - это безупречная обертка, а конфета внутри должна быть заманчиво вкусной!

Что же из года в год видим мы? А разное: красивое, вызывающее, модное, глупое, абсурдное, нелепое, смешное. Напрашивается вопрос - почему часть публики считает возможным реализовать свои личные мечты и амбиции за счет организаторов мероприятия? Почему такое стойкое непонимание важности дресс-кода? Откуда такое нежелание подчиняться правилам хорошего тона? Не могу сказать, что все так плохо, нет.

Мне бы хотелось отметить три основные категории:

1 - красивые и достойные персонажи, которые одеты и к месту, и к ситуации

Анна Позднякова

Анна Завальская

2 - актрисы, которые в силу профессии могут слегка пошалить, они любимы публикой

Рима Зюбина

НатальяДелиева

Екатерина Молчанова

Дени Лаван

Ада Роговцева

3 - модная богемная тема, без которой никак

Татьяна Никитина и Юлия Верба

Антон Лирник с женой

А есть просто тети с юбилеем на голове! Кто эти люди? Скорее всего им нужно задуматься зачем им красная дорожка? Вы видели когда-нибудь подобных персонажей в Каннах? Это неправильно и некультурно. Если и выходить на публику в таком месте, то нужно, как минимум, обращаться к профессионалам.

Кстати о коллегах, мне в отличие от Думской не показалось, что образы, созданные официальным дизайнером ОМКФ для президента Одесского международного кинофестиваля Виктории Тигипко и ведущей церемонии Янины Соколовой, удачны. Если интересно, могу дать бесплатный мастер-класс молодому дизайнеру.

Янина Соколова

Виктория Тигипко

И напоследок хочу добавить, что важно с кем, и как вы смотритесь в кадре, ведь это останется в недрах вездесущего Интернета, и не всегда вам захочется увидеть это по истечении времени. Подумайте двадцать раз, перед тем, как собираться на красную дорожку. Вас там ждут?