Красивые и счастливые: самые стильные пары 2019 года

Многие звезды мечтают попасть в рейтинг best dressed. А возглавить список самых стильных людей вместе со своей второй половинкой приятно вдвойне.
По итогам уходящего 2019 года OBOZREVATEL расскажет о самых стильных парах среди знаменитостей.
Хайди Клум и Том Каулитц
Топ-модель Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц только недавно сыграли свадьбу вблизи острова Капри. Хайди в дерзких нарядах гармонично смотрится рядом с музыкантом, который носит кеды, джинсы и свободные рубашки, а для красных дорожек выбирает бархатные пиджаки и кожаные брюки.
hellomagazine.com
hellomagazine.com
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Для Дженнифер Лопес 2019 год был особенным. Как известно, звезде испонилось 50 лет, она сыграла главную роль в фильме Hustlers, стала лицом бренда Coach, а также закрыла шоу Versace весна-лето 2020 в нашумевшем платье с тропическим принтом.
GettyImages
GettyImages
GettyImages
Причем вместе со своим мужем Алексом Родригесом Дженнифер Лопес демонстрировала на публике совместные стильные образы. Артистка в основном выбирала элегантные длинные вечерние платья и юбки, а Алекс – брючные костюмы и смокинги разных цветов.
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхем
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхем хоть и нечасто выходят в свет, но каждый раз восхищают публику своим вкусом и чувством стиля.
vogue.ua
hellomagazine.com
hellomagazine.com
Так, Рози для торжественных мероприятий предпочитает силуэтные платья в пол David Koma и Versace, а Джейсон – классические черные брючные костюмы с галстуком или бабочкой. Вместе они выглядят просто безукоризненно.
Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм
Дэвид и Виктория Бекхэмы уже давно признаны иконами мужского и женского стиля. Миллионы людей пытаются скопировать эту звездную пару. Когда Дэвид и Виктория вместе посещают публичные мероприятия, они всегда стараются быть одетыми в одном стиле.
hellomagazine.com
hellomagazine.com
Приянка Чопра и Ник Джонас
Модель Приянка Чопра и певец Ник Джонас уже не впервые попадают в рейтинг самых стильных звезд. Для светских мероприятий Приянка предпочитает длинные вечерние платья, а Ник – атласные костюмы.
bazaar.ru
hellomagazine.com
hellomagazine.com
bazaar.ru
bazaar.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, первая леди Украины Елена Зеленская вызвала ажиотаж стильным образом во время посещения школ в Черкасской области. Соответствующими фотографиями супруга президента Владимира Зеленского поделилась на своей странице в Instagram, уточнив, что побывала в Иваньках, Дмитрушках и в Умани.
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